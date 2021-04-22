ТОП-5 знаков Зодиака, обладающих особым типом интеллекта

В психологии существует понятие эмоционального интеллекта, способности распознавать и анализировать как чужие, так и собственные эмоции.

Эти знаки никогда не скажут: «я не знаю, что чувствую».

Рыбы

Близнецы

Лучше всего вы умеете влезать в шкуру другого человека и смотреть на ситуацию с его точки зрения. Именно поэтому вы почти никогда не осуждаете, остаетесь любящими и заботливыми, каждому сможете найти оправдание.

Астрологи считают, что ваша суперсила заключается в способности утилизировать негативные эмоции. Нет, вы не игнорируете их, не пытаетесь отвлечься и замести под ковер, так сказать. Вы смотрите им в лицо, анализируете, решаете, что с этим можно сделать, делаете и идете дальше. Молодец.

Рак

Нет в мире более профессионального слушателя, чем представитель знака Зодиака Рак. Вы выслушаете, поддержите, дадите правильный совет, а иногда, если прочувствуете, что слова будут лишними, поддержите невербально.

Ваша уникальная способность — открыто говорить о чувствах.

Лев

Вы безумно обаятельный знак Зодиака, благодаря своему умению улавливать настроение окружающих, вы без проблем говорите нужные вещи в нужный момент. За это вас так любят. Порой кажется, что Льву достаточно войти в дом, чтобы атмосфера сразу стала на порядок светлее, вы приносите с собой радость.

Весы

Чувства и эмоции других людей вы считываете посредством интерпретации не только слов, но и языка тела. Вы, при этом можете оставаться равнодушным, если эмоции других могут больно ударить по вам самим.

Напомним,