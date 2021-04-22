ТОП-5 знаков Зодиака, обладающих особым типом интеллекта
В психологии существует понятие эмоционального интеллекта, способности распознавать и анализировать как чужие, так и собственные эмоции.
Эти знаки никогда не скажут: «я не знаю, что чувствую».
Рыбы
Близнецы
Астрологи считают, что ваша суперсила заключается в способности утилизировать негативные эмоции. Нет, вы не игнорируете их, не пытаетесь отвлечься и замести под ковер, так сказать. Вы смотрите им в лицо, анализируете, решаете, что с этим можно сделать, делаете и идете дальше. Молодец.
Рак
Ваша уникальная способность — открыто говорить о чувствах.
Лев
Вы безумно обаятельный знак Зодиака, благодаря своему умению улавливать настроение окружающих, вы без проблем говорите нужные вещи в нужный момент. За это вас так любят. Порой кажется, что Льву достаточно войти в дом, чтобы атмосфера сразу стала на порядок светлее, вы приносите с собой радость.
Весы
Напомним,