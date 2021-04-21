Гороскоп Павла Глобы на конец апреля 2021
Три знака Зодиака в конце апреля получат исключительный подарок судьбы!
Павел Глоба составил астрологический прогноз на период с 19 по 25 апреля и выделил трех счастливчиков, которые должны воспользоваться моментом.
Телец
Смело берите на себя новые обязанности, если хотите расширить сферу деятельности.
Близнецы
Следующие несколько дней, по мнению Глобы, могут помочь вам в исполнении самых амбициозных замыслов.
С решениями в бизнесе торопиться не стоит, совсем другое дело — личная сфера, где партнер уже заждался от вас инициативности. Короче говоря, на работе ловите свой шанс, а в любви формируйте свое счастье сами.
Козерог
Представители творческих профессий будут вдохновлены на новые шедевры.
Напомним,