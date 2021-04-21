Гороскоп Павла Глобы на конец апреля 2021

21 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Гороскоп Павла Глобы на конец апреля 2021
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет в конце апреля
pixabay.com

Три знака Зодиака в конце апреля получат исключительный подарок судьбы!

Павел Глоба составил астрологический прогноз на период с 19 по 25 апреля и выделил трех счастливчиков, которые должны воспользоваться моментом.

Телец 

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На этой неделе вас будут переполнять силы и стремления. Наконец, проблемы с мотивацией останутся в прошлом и вы сможете продемонстрировать максимум активности на работе. Самоотдача поможет вам осуществить то, что еще до недавнего времени было лишь отдаленной мечтой. Верьте в себя и не бойтесь просить советов у других.

Смело берите на себя новые обязанности, если хотите расширить сферу деятельности.

Близнецы

Следующие несколько дней, по мнению Глобы, могут помочь вам в исполнении самых амбициозных замыслов.

С решениями в бизнесе торопиться не стоит, совсем другое дело — личная сфера, где партнер уже заждался от вас инициативности. Короче говоря, на работе ловите свой шанс, а в любви формируйте свое счастье сами. 

Козерог

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Неделя идеально подходит для поисков того самого, единственного и неповторимого. Если вы давно состоите в отношениях, то сможете привнести в них что-то новое и снова влюбиться в своего партнера. По словам Глобы, чувственная сфера будет играть всеми красками. Можно отправиться в отпуск!

Представители творческих профессий будут вдохновлены на новые шедевры.

Напомним,

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