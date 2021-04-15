Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в мае

15 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в мае
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в мае
pixabay.com

Гороскоп Павла Глобы на май расскажет, каким знакам Зодиакам следует подготовиться к неожиданностям.

Козерог, Овен и Телец

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Астролог подчеркнул, что на представителей этих знаков Зодиака будет больше воздействовать окружающая среда. В мае опасность подстерегает их в сфере здоровья, респираторные заболевания могут привести к осложнениям.

Рак, Скорпион, Рыбы 

Представители водной стихии должны быть готовы противостоять болезням органов ЖКТ, избегайте работ на высоте, высок риск получить травму.

Дева

Если вы родились под знаком Девы, то в мае будьте осторожны с огнем и горячими предметами. Глоба отмечает, что на высоком уровне сохраняется риск обжечься, от костров и салютов держитесь на максимальном расстоянии.

Лев, Стрелец

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Представители этих знаков в последний месяц весны могут стать жертвами психологического стресса. Вероятно, вы взвалили на себя слишком много дел или работать приходится с конфликтными людьми. В любом случае, проблему нельзя игнорировать.

Весы, Водолей, Близнецы

Глоба предупреждает, что в мае возрастает вероятность столкнуться с болезнями дыхательной системы, могут дать о себе знать хронически недуги. 

Напомним,

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