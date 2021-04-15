Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с проблемами в мае
Гороскоп Павла Глобы на май расскажет, каким знакам Зодиакам следует подготовиться к неожиданностям.
Козерог, Овен и Телец
Рак, Скорпион, Рыбы
Представители водной стихии должны быть готовы противостоять болезням органов ЖКТ, избегайте работ на высоте, высок риск получить травму.
Дева
Если вы родились под знаком Девы, то в мае будьте осторожны с огнем и горячими предметами. Глоба отмечает, что на высоком уровне сохраняется риск обжечься, от костров и салютов держитесь на максимальном расстоянии.
Лев, Стрелец
Весы, Водолей, Близнецы
Глоба предупреждает, что в мае возрастает вероятность столкнуться с болезнями дыхательной системы, могут дать о себе знать хронически недуги.
Напомним,