Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков 2021 года
Павел Глоба назвал знаки, которым повезет в 2021 году изменить жизнь к лучшему.
Чуть меньше повезет рожденным в год Свиньи, Кота или Кролика. Однако и эти люди смогут многого достичь.
Их успех будет зависеть от команды, которую они соберут. Кроме того, важно перестать считать себя на порядок умнее, чем другие.
Главная групп риска – это люди, рожденные в год Козы, Дракона или собаки. Вам придется быть сильнее, не поддаваться на провокации. Все планы просчитывайте детально, силы экономьте, выбирая приоритетные и самые интересные проекты в этом году.
Напомним,