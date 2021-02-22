Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков 2021 года

22 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков 2021 года
Астролог Павел Глоба назвал главных везунчиков 2021 года
pixabay.com

Павел Глоба назвал знаки, которым повезет в 2021 году изменить жизнь к лучшему.

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Если вы родились в год Быка, Петуха или Змеи, то вы можете рассчитывать на удачу в бизнесе и стремительный карьерный рост в 2021 году.

Чуть меньше повезет рожденным в год Свиньи, Кота или Кролика. Однако и эти люди смогут многого достичь.

Их успех будет зависеть от команды, которую они соберут. Кроме того, важно перестать считать себя на порядок умнее, чем другие. 

Главная групп риска – это люди, рожденные в год Козы, Дракона или собаки. Вам придется быть сильнее, не поддаваться на провокации. Все планы просчитывайте детально, силы экономьте, выбирая приоритетные и самые интересные проекты в этом году.

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Крысы, Лошади Обезьяны и Тигры будут переживать то белые, то черные жизненные полосы. Но за неудачами всегда будут следовать победы, обещает астролог.

Напомним,

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