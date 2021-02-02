Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус

2 февраля 2021 09:30 Алла Лысак
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус
pixabay.com

Павел Глоба рассказал о представителях Зодиакального круга, которые меньше остальных подвержены заражению коронавирусом.

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Опасная инфекция обойдет стороной Раков, Козерогов и Стрельцов.

Рак не заболеет коронавирусом 

Он обладает хорошим здоровьем, пристально следит за состоянием организма и своевременно проводит профилактику заболеваний. Как правило, Рак придерживается здорового образа жизни и не имеет вредных привычек.

Павел Глоба делает вывод, что иммунитет Рака будет способен противостоять коронавирусу.

COVID-19 обойдет Козерога стороной

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Козерог отличается осторожностью, он предпочитает держаться от опасностей на расстоянии и не рисковать своим здоровьем.

Вероятно, представитель этого Знака идеально выполняет все эпидемиологические рекомендации и никогда не появляется на улице без маски. Поскольку Козероги тоже известные последователи ЗОЖ, их организм устоит против коронавируса во время пандемии, уверяет астролог.

Стрельцу не стоит бояться коронавируса

Стрелец очень энергичный знак, он отличается хорошим здоровьем и крепким иммунитетом. В пользу Стрельца играет и его способность противостоять стрессам, во всем искать что-то позитивное. Настрой на лучшее во все времена помогал Стрельцу избегать проблем со здоровьев, отметил астролог Павел Глоба.

Напомним,

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