Счастливчики 2021-го года: названы знаки Зодиака, которым повезет

15 января 2021 23:00 Алла Лысак
Счастливчики 2021-го года: названы знаки Зодиака, которым повезет
Счастливчики 2021-го года: названы знаки Зодиака, которым повезет
pixabay.com

Астролог Арина Артуровна составила гороскоп на 2021 год, выделив счастливчиков следующего календарного периода.

Овен

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Вы амбициозны и 2021 год, наконец, позволит вам удовлетворить свои самые смелые планы.

Не придется переживать о деньгах, зарплата будет достойной, а трудоустройство пройдет быстро. Если ищите новую работу, то активизироваться астролог советуют вам в апреле, мае и августе.

Ближе к осени вам захочется перемен, но не торопитесь увольняться или менять сферу бизнеса, с приходом зимы вы обрадуетесь, что обеспечили стабильность.

Лев

Ваша цель – карьерный рост! И вы получите много выгодных предложений.

В январе, апреле или мае можете рассчитывать на предложение занять руководящую должность, а командировки могут занять октябрь и декабрь. Если трудности и будут возникать, решить вам их помогут, что неудивительно для общительного человека, друзья и покровители. Вы добьетесь желаемого.

Дева

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Вас ожидает продуктивный год, вы будете заниматься и карьерой, и бизнесом, и семьей.

В январе могут быть незначительные неприятности на работе, именно они вынудят вас взять все в свои руки, показать себя ответственным работником и, наконец, получить место начальника. Эффективные деловые отношения помогут вам продвигать свои идеи и реализовываться в выбранной сфере с успехом.

Напомним,

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