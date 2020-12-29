Названы знаки Зодиака, которым крупно повезет на старте 2021 года
Названы везунчики, которым повезет в первых числах следующего года.
ОвенОвна будет иметь под собой реальную основу.
На работе все-таки удастся закончить с масштабными проектами, а в доме воцарится взаимопонимание у любовь.
Однако спорить с начальством в последние дни уходящего года не стоит.
Весы
Весы смогут достичь успеха на любом поприще. Астрологи рекомендуют не забывать о балансе – не ленитесь, но и делами себя на нагружайте.
Оживить отношения помогут спонтанные поездки, какой-нибудь неординарный отдых в январе.
Козерог
Не переутомляйтесь, работайте в свое удовольствие, не забывая отдыхать.
Напомним,