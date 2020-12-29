Названы знаки Зодиака, которым крупно повезет на старте 2021 года

29 декабря 2021 23:00 Алла Лысак
Названы знаки Зодиака, которым крупно повезет на старте 2021 года
Названы знаки Зодиака, которым повезет на старте 2021 года
Unsplash.com

Названы везунчики, которым повезет в первых числах следующего года.

Овен

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Приподнятое настроение Овна будет иметь под собой реальную основу.

На работе все-таки удастся закончить с масштабными проектами, а в доме воцарится взаимопонимание у любовь.

Однако спорить с начальством в последние дни уходящего года не стоит.

Весы

Весы смогут достичь успеха на любом поприще. Астрологи рекомендуют не забывать о балансе – не ленитесь, но и делами себя на нагружайте.

Оживить отношения помогут спонтанные поездки, какой-нибудь неординарный отдых в январе. 

Козерог

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В субботу и воскресенье вы получите интересное предложение, над которым будете думать несколько дней. Уж очень заманчивыми окажутся перспективы! Можно и нужно советоваться с близкими людьми, а в адрес второй половинки высказывайтесь осторожно.

Не переутомляйтесь, работайте в свое удовольствие, не забывая отдыхать.

Напомним,

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