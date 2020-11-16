Знак Зодиака Овен: полный гороскоп на 2021 год

Гороскоп на 2021 год для Овна: любовь, финансы и здоровье

Символом 2021 года по Восточному гороскопу будет Белый Металлический Бык. Что он принесет Овну?

Бык предупреждает, что переоценивать свои силы очень вредно. Откажитесь от авантюр, но оставайтесь целеустремленным.

Карьерный гороскор для Овна на 2021 год

Ваши профессиональные перспективы будут радовать весь год. Если до сих пор не нашли работу мечты, то, возможно, обоснуетесь на новом месте. На собеседования отправляйтесь смело, даже если в целом вам нравится текущее трудоустройство (всегда есть шанс найти что-то лучше и интереснее).

Хозяин 2021 года преподнесет несколько сюрпризов Овнам-карьеристам.

Но расслабляться рано, держите, как говорят, ушки на макушке, чтобы вас не обошли внезапно конкуренты.

Финансовый гороскоп для Овна на 2021 год

Стабильность, увы, не будет вашим спутником в финансовой сфере. Лучше деньги экономить и откладывать, на всякий случай.

Подорвать бюджет способны необдуманные покупки, а также желание одолжить деньги, чтобы получить то, что вы хотите, сиюминутно.

Гороскоп на 2021 год для Овна: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Любовный гороскоп для Овна на 2021 год

Если вы влюблены, то сможете укрепить отношения, возможно, даже связать себя узами брака с партнером. Одинокие представители знака ощутят безумную любовь с новым человеком. Весь год личная жизнь будет источником приятных эмоций!

Чтобы сохранить гармонию, желательно быть более уступчивым. Помните, что привязанность – это не слабость.

Гороскоп здоровья для Овна на 2021 год

Несмотря на благоприятные обстоятельства, о здоровье забывать вам не рекомендуется.

Поскольку вы много времени работаете, а спите, соответственно, мало, во второй половине года может накопиться критический уровень усталости. За энергетическим подъемом следует спад, это нормально, такие дни вы должны провести без проблем, конфликтов и дедлайнов, чтобы перезагрузиться.

Гороскоп на 2021 год для Овна: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Напомним,