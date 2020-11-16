Знак Зодиака Овен: полный гороскоп на 2021 год
Символом 2021 года по Восточному гороскопу будет Белый Металлический Бык. Что он принесет Овну?
Бык предупреждает, что переоценивать свои силы очень вредно. Откажитесь от авантюр, но оставайтесь целеустремленным.
Карьерный гороскор для Овна на 2021 год
Хозяин 2021 года преподнесет несколько сюрпризов Овнам-карьеристам.
Но расслабляться рано, держите, как говорят, ушки на макушке, чтобы вас не обошли внезапно конкуренты.
Финансовый гороскоп для Овна на 2021 год
Стабильность, увы, не будет вашим спутником в финансовой сфере. Лучше деньги экономить и откладывать, на всякий случай.
Подорвать бюджет способны необдуманные покупки, а также желание одолжить деньги, чтобы получить то, что вы хотите, сиюминутно.
Любовный гороскоп для Овна на 2021 год
Чтобы сохранить гармонию, желательно быть более уступчивым. Помните, что привязанность – это не слабость.
Гороскоп здоровья для Овна на 2021 год
Несмотря на благоприятные обстоятельства, о здоровье забывать вам не рекомендуется.
Поскольку вы много времени работаете, а спите, соответственно, мало, во второй половине года может накопиться критический уровень усталости. За энергетическим подъемом следует спад, это нормально, такие дни вы должны провести без проблем, конфликтов и дедлайнов, чтобы перезагрузиться.
Напомним,