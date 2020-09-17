Новогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021

Новогодние каникулы: украинцы получат длинные выходные на Новый год и Рождество 2021

В 2021 году нас ожидает несколько длительных уик-эндов отдыха на новогодние праздники.

Январь традиционно балует нас дополнительными выходными днями, на старте 2021 года нас ожидают длительные периоды отдыха, которые помогут и силы накопить на дальнейшую работу, и праздники здорово отметить.

Первый день нового года останется выходным, а 2 и 3 января попадают на субботу и воскресенье.

Ссоответственно, возвращаться на работу придется лишь в понедельник, 4 января.

Затяжные выходные нам гарантированы и на Рождество: сам праздник попадает на четверг, а пятница станет выходным днем с отработкой 16 января, сможем погулять до самого 10 января.

В январе ожидается целых 12 выходных дней и 19 рабочих.

Напомним,