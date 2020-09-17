17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 сентября является 261 днем года, до конца года осталось 107 дней.
Какой праздник 17 сентября 2020?
- День конституции в США,
- День героев в Анголе,
- Международный день студентов.
Памятные даты 17 сентября, годовщины и события
В 1924 году в Женеве открыли первую частную международную школу.
В 1939 году СССР вступил во Вторую мировую войну, вторгнувшись в Польшу по пакту Молотова-Риббентропа.
В 1976 году НАСА представила публике свой первый космический челнок Энтерпрайз.
В 1983 году конкурс красоты Мисс Америка впервые выиграла чернокожая женщина.
Кто родился 17 сентября
17 сентября родились американский писатель Джон Кризи, украинский боксер Виктор Савченко.
Какой сегодня церковный или народный праздник
- Луковый день или Неопалимая Купина
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 сентября
Шелуха на луке, к холодной зиме.
Если рябины много, зима будет морозной
Утренний дождь закончится до обеда.
Именинники: Федор и Юлиан.
Напомним,