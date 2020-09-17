17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

17 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 сентября является 261 днем года, до конца года осталось 107 дней.

Какой праздник 17 сентября 2020?                   

Памятные даты 17 сентября, годовщины и события

В 1924 году в Женеве открыли первую частную международную школу.

В 1939 году СССР вступил во Вторую мировую войну, вторгнувшись в Польшу по пакту Молотова-Риббентропа. 

В 1976 году НАСА представила публике свой первый космический челнок Энтерпрайз.

В 1983 году конкурс красоты Мисс Америка впервые выиграла чернокожая женщина. 

17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 17 сентября

17 сентября родились американский писатель Джон Кризи, украинский боксер Виктор Савченко.

Какой сегодня церковный или народный праздник

  • Луковый день или Неопалимая Купина

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день молились перед иконой, прося о защите своего дома от огня (пожаров и молний). Женщины в это время убирали лук, пытались поскорее закончить работы в огороде в ожидании первых морозов, а мужчины обходили сеновалы и втыкали вилы в снопы, чтобы изгнать нечисть. 

Приметы на 17 сентября

Шелуха на луке, к холодной зиме.

Если рябины много, зима будет морозной 

Утренний дождь закончится до обеда. 

Именинники: Федор и Юлиан.

17 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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