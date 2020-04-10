Пасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)

10 апреля 2020 19:30 Алла Лысак
Пасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Пасха 2020: творожный кулич с добавлением шоколада (рецепт)
pixabay.com

Рецепт для хозяюшек, которые хотят разнообразить традиционные рецепты куличей.

Читайте такжеБанановый пирог с молоком за 30 минут (рецепт)
Ингредиенты:

  • Творог 500 г.,
  • Сливочное масло 50 г., 
  • Сливки 200 мл.,
  • Горький шоколад 100 г.,
  • Сахарная пудра.

Способ приготовления:

1. Добавляем к измельченному шоколаду сливки и растапливаем на водяной бане до однородной массы.

2. Творог пропускаем через мясорубку или сыто, добавляем сливочное масло, оставшиеся сливки и сахарную пудру. 

Читайте такжеПасха-2020: Вкусный пасхальный кулич от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
3. Добавляем к творожной массе шоколад и еще раз перемешиваем.

4. Застилаем форму для запекания мокрой марлей и выкладываем полученную массу внутрь. Ставим в холодильник на 10-12 часов.

5. Достаем блюдо из холодильника и вытаскиваем из формы. Приятного аппетита!

Напомним,

Облако тегов

Пасха рецепты куличи Пасха 2020

Материалы по теме

Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Еда и рецепты

Яблочно-банановые оладьи без сахара от Леси Никитюк (рецепт)
Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)
Еда и рецепты

Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)Эксклюзив
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде
Анонсы на ТВ

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: ТОП-5 самых необычных занятий в Канаде
Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Телешоу

Лига смеха. Битва чемпионов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 5 выпуске от 03.04.2020
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK