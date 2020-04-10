Пасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Рецепт для хозяюшек, которые хотят разнообразить традиционные рецепты куличей.
- Творог 500 г.,
- Сливочное масло 50 г.,
- Сливки 200 мл.,
- Горький шоколад 100 г.,
- Сахарная пудра.
Способ приготовления:
1. Добавляем к измельченному шоколаду сливки и растапливаем на водяной бане до однородной массы.
2. Творог пропускаем через мясорубку или сыто, добавляем сливочное масло, оставшиеся сливки и сахарную пудру.
4. Застилаем форму для запекания мокрой марлей и выкладываем полученную массу внутрь. Ставим в холодильник на 10-12 часов.
5. Достаем блюдо из холодильника и вытаскиваем из формы. Приятного аппетита!
Напомним,