Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)
Кулинарный эксперт и ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман может любое блюдо довести до совершенства.
Ингредиенты
- Телячий фарш – 1 кг
- Репчатый лук – 1 шт
- Небольшая морковь – 1 шт
- Оливковое масло – 20 г
- Сливочное масло – 10 г
- Белое сухое вино – 50 г
- Сыр моцарелла или сулугуни – 100 г
- Баклажан – 3 шт
- Чеснок – 1 зубок
- Мускатный орех, орегано (душица), черный перец, корица, ягоды можжевельника, сахар и соль.
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук кубиком, а морковь мелкой соломкой. В разогретую сковороду отправьте оливковое и сливочное масло, затем лук – доведите до полупрозрачности. Отправьте морковь на сковороду.
2. Когда овощи станут мягкими добавляйте к ним фарш. Мясо нужно обжаривать до того момента, пока практически не останется жидкости. А затем добавьте в него вино и протушите еще несколько минут. Добавьте специи и соль по вкусу.
3. Баклажаны помойте и нарежьте тонкими продольными полосками. Натрите сыр.
4. В форму для запекания выложите слой баклажанов с выходом по бокам. Следующий слой – фарш, далее – баклажаны и сыр, так чередуйте вплоть до верха формы.
5. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 мин. Приятного аппетита!