Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)

Эксклюзив 9 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)
Ведущий «Ранку з Україною» Григорий Герман
пресс-служба канала Украина

Кулинарный эксперт и ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман может любое блюдо довести до совершенства.

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На этот раз телеведущий Григорий Герман поделился рецептом мусаки, которая станет настоящим украшением пасхального стола.

Ингредиенты

  • Телячий фарш – 1 кг
  • Репчатый лук – 1 шт
  • Небольшая морковь – 1 шт
  • Оливковое масло – 20 г
  • Сливочное масло – 10 г
  • Белое сухое вино – 50 г 
  • Сыр моцарелла или сулугуни – 100 г 
  • Баклажан – 3 шт 
  • Чеснок – 1 зубок
  • Мускатный орех, орегано (душица), черный перец, корица, ягоды можжевельника, сахар и соль.

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук кубиком, а морковь мелкой соломкой. В разогретую сковороду отправьте оливковое и сливочное масло, затем лук – доведите до полупрозрачности. Отправьте морковь на сковороду.

2. Когда овощи станут мягкими добавляйте к ним фарш. Мясо нужно обжаривать до того момента, пока практически не останется жидкости. А затем добавьте в него вино и протушите еще несколько минут. Добавьте специи и соль по вкусу.

3. Баклажаны помойте и нарежьте тонкими продольными полосками. Натрите сыр.

4. В форму для запекания выложите слой баклажанов с выходом по бокам. Следующий слой – фарш, далее – баклажаны и сыр, так чередуйте вплоть до верха формы.

5. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 мин. Приятного аппетита!

Мусака от Григория Германа / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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