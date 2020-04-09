Идеальная мусака к пасхальному столу от Григория Германа (рецепт)

Кулинарный эксперт и ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман может любое блюдо довести до совершенства.

Ингредиенты

Телячий фарш – 1 кг

Репчатый лук – 1 шт

Небольшая морковь – 1 шт

Оливковое масло – 20 г

Сливочное масло – 10 г

Белое сухое вино – 50 г

Сыр моцарелла или сулугуни – 100 г

Баклажан – 3 шт

Чеснок – 1 зубок

Мускатный орех, орегано (душица), черный перец, корица, ягоды можжевельника, сахар и соль.

Способ приготовления:

На этот раз телеведущий Григорий Герман поделился рецептом мусаки, которая станет настоящим украшением пасхального стола.

1. Нарежьте лук кубиком, а морковь мелкой соломкой. В разогретую сковороду отправьте оливковое и сливочное масло, затем лук – доведите до полупрозрачности. Отправьте морковь на сковороду.

2. Когда овощи станут мягкими добавляйте к ним фарш. Мясо нужно обжаривать до того момента, пока практически не останется жидкости. А затем добавьте в него вино и протушите еще несколько минут. Добавьте специи и соль по вкусу.

3. Баклажаны помойте и нарежьте тонкими продольными полосками. Натрите сыр.

4. В форму для запекания выложите слой баклажанов с выходом по бокам. Следующий слой – фарш, далее – баклажаны и сыр, так чередуйте вплоть до верха формы.

5. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 мин. Приятного аппетита!

Мусака от Григория Германа / пресс-служба канала Украина

Напомним,