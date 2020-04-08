Прост в приготовлении: вкусный и ароматный суп от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
5 апреля в мире отмечали Международный день супа.
Я обожаю легкие супы из сезонных овощей, – говорит Юля. – Часто их готовлю. Ведь что может лучше согреть тело, чем тарелочка ароматного, горячего супчика? Особенно после напряженного рабочего дня. Делюсь с вами рецептом итальянского блюда «Минестроне».
Ингредиенты
- 1 красная луковица
- 2 морковки
- 2 стебля сельдерея
- 1 веточка розмарина
- 400 г помидор пелати
- 200 г картофеля
- 225 г савойской капусты
- 400 г консервированной фасоли
- 225 г зеленой стручковой фасоли
- 1 зубчик чеснока
- 30 г базилика
- 60 г сыра пармезан
- 50 мл оливкового масла
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец
Способ приготовления
1. В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Бросить туда нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, измельченный розмарин, соль и перец. Готовить, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться.
2. Добавить измельченные пелати, через минуту – нарезанную кубиком картошку, капусту, фасоль, залить водой и довести до кипения.
3. Как только закипит, положить зеленую фасоль и варить до готовности картофеля, около 20 минут. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и базилик.
4. Подавать, посыпав тертым пармезаном и рваными листиками базилика. Украсить несколькими каплями оливкового масла. Приятного аппетита!
Напомним,