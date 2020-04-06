Пасха-2020: Вкусный пасхальный кулич от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)

В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные — 19 апреля.

Ингредиенты

1 кг муки (обязательно просеять)

200 г сливочного масла

200 мл 10% сливок

2 столовые ложки мёда ( с горкой)

10 яиц

40 г живых дрожжей

0,5 ч.л. Соли

1 стакан сахара

30 г ванильного сахара

по щепотке молотого кардамона, мускатного ореха и шафрана-куркумы

2-3 ст.л. Коньяка или гран маранье

300 г изюма

цедра 1 лимона

120 мл оливкового масла

Способ приготовления

Телеведущая Юлия Панкова делится с вами своим любимым рецептом пасхальных куличей, который она искала целых 5 лет, и теперь ему не изменяет! Попробуйте и вы!

1. Готовим опару. В небольшой кастрюле растопить 200 г слив. Масла, кипятить около 5 минут. Влить все сливки, помешивая довести до кипения. Добавить мёд, довести до кипения, мешая. Снять с огня, всыпать 200 г просеянной муки, энергично размешать, чтобы вся мука заварилась. Поставить обратно на огонь и постоянно мешать, чтобы выпарить влагу (1.5-2 мин.)

Снять с огня и дать немного остыть ( около 20-25 минут).

Добавить в массу 2 яйца, по одному, тщательно втирая в тесто до однородности.

2. Это тесто переложить в большую миску. Распределяя тесто руками, сделать из него плоскую лепешку. Немного остудить и в тёплое тесто добавить дрожжи в центр, завернуть края и вымешивать до растворения дрожжей (10-15 мин). Отбить тесто об стол 3 раза. Так дрожжи хорошо распределятся, а тесто наберёт воздух. Полученный колобок положить в миску, накрыть пленкой и поставить в тёплое место на 1.5-2 часа.3. Приготовить сдобу и сухофрукты. 8 желтков перемешать с 0.5 ч.л. Соли и поставить в холод. 8 белков хорошо взбить с 1 стаканом сахара и тоже в холод.

Изюм залить кипятком на 15-20 мин., отбросить на сито и высушить.

Подготовить специи в одну емкость: ванильный сахар, цедру, специи, коньяк. Растительное масло.

4. Тесто подошло. Вымешиваем его рукой. В опару добавить 2 ст. л. муки, все специи, коньяк, желтки и белки, 40 г растительного масла (чтобы куличи не черствели), остальное масло лейте в ладошку при вымешивании. Масса будет очень жидкой, она легко перемешивается, ее сначала надо хорошо размешать рукой до однородности. Вы увидите, что тесто слегка запузырилось. Оно будет нежное, слегка липкое. Постепенно, по 3 ст. л. добавлять муку, каждый раз перемешивая. Хорошо вымесить. Тесто будет жирным и в меру плотным, в сыром виде режется ножом, слегка к нему прилипая. Накрыть пленкой и оставить подходить на 2 часа в тихом, теплом месте.

5. После второй расстойки тесто обмять и добавить сухофрукты, тщательно вмешивая их в тесто. Готовое тесто на присыпанном мукой столе разделить на части (4-5) и разложить по формам, накрыть полотенцем и поставить подходить, пока не поднимутся.

6. В духовку поставить емкость с водой на нижний противень. На верхний – паски и выпекать при 175 градусах 25-30 минут. Когда начнут румяниться, накрыть смоченной водой бумагой. Укладываем готовые паннетоне в полотенце и закутываем, чтобы отдохнули и остыли. Украшать остывшими. Приятного аппетита!

Напомним,