Пасха-2020: Вкусный пасхальный кулич от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, а православные — 19 апреля.
Ингредиенты
- 1 кг муки (обязательно просеять)
- 200 г сливочного масла
- 200 мл 10% сливок
- 2 столовые ложки мёда ( с горкой)
- 10 яиц
- 40 г живых дрожжей
- 0,5 ч.л. Соли
- 1 стакан сахара
- 30 г ванильного сахара
- по щепотке молотого кардамона, мускатного ореха и шафрана-куркумы
- 2-3 ст.л. Коньяка или гран маранье
- 300 г изюма
- цедра 1 лимона
- 120 мл оливкового масла
Способ приготовления
1. Готовим опару. В небольшой кастрюле растопить 200 г слив. Масла, кипятить около 5 минут. Влить все сливки, помешивая довести до кипения. Добавить мёд, довести до кипения, мешая. Снять с огня, всыпать 200 г просеянной муки, энергично размешать, чтобы вся мука заварилась. Поставить обратно на огонь и постоянно мешать, чтобы выпарить влагу (1.5-2 мин.)
Снять с огня и дать немного остыть ( около 20-25 минут).
Добавить в массу 2 яйца, по одному, тщательно втирая в тесто до однородности.
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3. Приготовить сдобу и сухофрукты. 8 желтков перемешать с 0.5 ч.л. Соли и поставить в холод. 8 белков хорошо взбить с 1 стаканом сахара и тоже в холод.
Изюм залить кипятком на 15-20 мин., отбросить на сито и высушить.
Подготовить специи в одну емкость: ванильный сахар, цедру, специи, коньяк. Растительное масло.
5. После второй расстойки тесто обмять и добавить сухофрукты, тщательно вмешивая их в тесто. Готовое тесто на присыпанном мукой столе разделить на части (4-5) и разложить по формам, накрыть полотенцем и поставить подходить, пока не поднимутся.
6. В духовку поставить емкость с водой на нижний противень. На верхний – паски и выпекать при 175 градусах 25-30 минут. Когда начнут румяниться, накрыть смоченной водой бумагой. Укладываем готовые паннетоне в полотенце и закутываем, чтобы отдохнули и остыли. Украшать остывшими. Приятного аппетита!
Напомним,