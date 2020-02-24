Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)

24 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)
Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)
пресс-служба канала СТБ

Ловите рецепт вкуснейшей шарлотки!

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Победитель девятого сезона кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Сергей Денисов делится рецептами вкуснейших блюд. 

Ингредиенты

  • Хлеб для сендвичей- +-7 шт
  • Сливочное масло - 150гр

Для начинки:

  • Яблоки Голден - 6 шт
  • Сливочное масло - 50 гр
  • Панировка - 40 гр
  • Сахар - 40 гр
  • Корица- по вкусу

Соус:

  • Абрикосовый джем - 130 гр
  • Вишневый бренди - 20 гр
  • Вода - 20 гр

Способ приготовления

1. Яблоки чистим и нарезаем.

2. Обжариваем на медленном огне яблоки со сливочным маслом, когда станут мягкие добавляем сахар и корицу.

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3. Срезаем корки с тостерного хлеба и нарезаем на полоски 3 см в ширину, высоту регулировать по высоте вашей формы.По ширине дна формы вырезаем из хлеба круг далее на 6 равных частей.

4. Форму застилаем пергаментом и начинаем формировать шарлотку.

5. В топленом сливочном масле обмакиваем с одной стороны сначала треугольники дна, далее уже наши полоски и выкладываем с нахлестом 1 см друг на друга.

6. Яблокам дать остыть и смешать с сухарями.

7. Джем, вода и бренди смешиваем и на огонь.

8. Закладываем слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрываем все яблоками хорошенько трамбуя с горкой.

9. Шарлотку под фольгу 190С на 40 мин.

10. Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом. 

Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова / instagram.com/sergo_batumskij

На заметку!

1. Если нет вишневого бренди, можно заменить на другой или не использовать вовсе.

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2. Яблоки используем твердые, сладкие, если яблоки кислые, сладость регулируем по вкусу.

3. После 40 мин достать и посмотреть, возможно нужно добавить 2-3 мин.

4. Не переворачивайте шарлотку сразу, иначе быть беде.

5. Перед тем как перевернуть утрамбуйте ещё раз начинку. Вуаля, приятного аппетита!

Напомним,

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