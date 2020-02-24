Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)
Ловите рецепт вкуснейшей шарлотки!
Ингредиенты
- Хлеб для сендвичей- +-7 шт
- Сливочное масло - 150гр
Для начинки:
- Яблоки Голден - 6 шт
- Сливочное масло - 50 гр
- Панировка - 40 гр
- Сахар - 40 гр
- Корица- по вкусу
Соус:
- Абрикосовый джем - 130 гр
- Вишневый бренди - 20 гр
- Вода - 20 гр
Способ приготовления
1. Яблоки чистим и нарезаем.
2. Обжариваем на медленном огне яблоки со сливочным маслом, когда станут мягкие добавляем сахар и корицу.
4. Форму застилаем пергаментом и начинаем формировать шарлотку.
5. В топленом сливочном масле обмакиваем с одной стороны сначала треугольники дна, далее уже наши полоски и выкладываем с нахлестом 1 см друг на друга.
6. Яблокам дать остыть и смешать с сухарями.
7. Джем, вода и бренди смешиваем и на огонь.
8. Закладываем слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрываем все яблоками хорошенько трамбуя с горкой.
9. Шарлотку под фольгу 190С на 40 мин.
10. Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом.
На заметку!
1. Если нет вишневого бренди, можно заменить на другой или не использовать вовсе.
3. После 40 мин достать и посмотреть, возможно нужно добавить 2-3 мин.
4. Не переворачивайте шарлотку сразу, иначе быть беде.
5. Перед тем как перевернуть утрамбуйте ещё раз начинку. Вуаля, приятного аппетита!
Напомним,