Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)

Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова (рецепт)

Ловите рецепт вкуснейшей шарлотки!

Ингредиенты

Хлеб для сендвичей- +-7 шт

Сливочное масло - 150гр

Победитель девятого сезона кулинарного проекта «МастерШеф» на СТБ Сергей Денисов делится рецептами вкуснейших блюд.

Для начинки:

Яблоки Голден - 6 шт

Сливочное масло - 50 гр

Панировка - 40 гр

Сахар - 40 гр

Корица- по вкусу

Соус:

Абрикосовый джем - 130 гр

Вишневый бренди - 20 гр

Вода - 20 гр

Способ приготовления

1. Яблоки чистим и нарезаем.

2. Обжариваем на медленном огне яблоки со сливочным маслом, когда станут мягкие добавляем сахар и корицу.

3. Срезаем корки с тостерного хлеба и нарезаем на полоски 3 см в ширину, высоту регулировать по высоте вашей формы.По ширине дна формы вырезаем из хлеба круг далее на 6 равных частей.

4. Форму застилаем пергаментом и начинаем формировать шарлотку.

5. В топленом сливочном масле обмакиваем с одной стороны сначала треугольники дна, далее уже наши полоски и выкладываем с нахлестом 1 см друг на друга.

6. Яблокам дать остыть и смешать с сухарями.

7. Джем, вода и бренди смешиваем и на огонь.

8. Закладываем слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрываем все яблоками хорошенько трамбуя с горкой.

9. Шарлотку под фольгу 190С на 40 мин.

10. Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом.

Невероятная яблочная шарлотка с абрикосовым соусом от Сергея Денисова / instagram.com/sergo_batumskij

На заметку!

1. Если нет вишневого бренди, можно заменить на другой или не использовать вовсе.

2. Яблоки используем твердые, сладкие, если яблоки кислые, сладость регулируем по вкусу.

3. После 40 мин достать и посмотреть, возможно нужно добавить 2-3 мин.

4. Не переворачивайте шарлотку сразу, иначе быть беде.

5. Перед тем как перевернуть утрамбуйте ещё раз начинку. Вуаля, приятного аппетита!

Напомним,