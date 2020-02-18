Запеченное яйцо с овощами на завтрак (рецепт)

18 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Запеченное яйцо с овощами на завтрак (рецепт)
Запеченное яйцо с овощами на завтрак (рецепт)
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Хотите разнообразить свой завтрак? Тогда ловите рецепт вкуснейшего яично-овощного завтрака, запеченного в духовке.

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами

Ингредиенты

  • Яйца - 2 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Перец сладкий - 1 шт.
  • Фасоль стручковая (спаржевая) - 150 г
  • Сыр моцарелла - 70 г
  • Лук зеленый - по вкусу
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

1. Зеленую фасоль предварительно притомить до готовности. Помидор нарежьте кружочками. Перец нарежьте колечками.

2. Кокотницу смажьте маслом, затем положите слой зеленой фасоли и моцареллы. Накройте кружочками помидора. Затем колечком перца. Запекайте в горячей духовке при температуре 180 С 10 мин.

3. Тем временем зеленый лук мелко нашинкуйте. Через 10 мин. достаньте кокотницы. Сверху разбейте сырое яйцо (можно посолить по вкусу) и присыпьте зеленым луком. Поставьте еще на 10-12 мин. в духовку. Запекайте до готовности яиц. Приятного аппетита!

Напомним,

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