Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)
На его приготовление у вас уйдет не более 40 минут, а результат просто потрясающий!
Ингредиенты
- Яйцо - 3 шт.
- Свежевыжатый сок апельсина - 150 мл
- Апельсиновая цедра - с 2х апельсинов
- Масло сливочное или топленое - 40 г
- Мука рисовая или кукурузная - 200 г
- Разрыхлитель - 6 г
- Соль и ваниль - по щепотке
- Сахар коричневый - 40 г
Способ приготовления
1. Хорошо взбейте яйца. Они должны посветлеть и увеличиться в объеме в 2-3 раза.
2. Добавить к яйцам сок апельсина, масло, сахар, цедру и ваниль. Все ингредиенты хорошо вымесить.
3. Просеять муку вместе с разрыхлителем и солью, перемешать сверху вниз силиконовой лопаткой, чтобы воздушность теста сохранилась.
4. Полученную массу выливаем в разогретую форму смазанную маслом или застеленную пергаментом.
5. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 30-35 мин. Готовность кекса проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Приятного аппетита!
Напомним,