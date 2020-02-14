Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)

14 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт)
Апельсиновый кекс от диетолога Светланы Фус (рецепт
pixabay.com

На его приготовление у вас уйдет не более 40 минут, а результат просто потрясающий!

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Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус продолжает делиться с нами полезными рецептами.

Ингредиенты

  • Яйцо - 3 шт.
  • Свежевыжатый сок апельсина - 150 мл
  • Апельсиновая цедра - с 2х апельсинов
  • Масло сливочное или топленое - 40 г
  • Мука рисовая или кукурузная - 200 г
  • Разрыхлитель - 6 г
  • Соль и ваниль - по щепотке
  • Сахар коричневый - 40 г

Способ приготовления

1. Хорошо взбейте яйца. Они должны посветлеть и увеличиться в объеме в 2-3 раза.

2. Добавить к яйцам сок апельсина, масло, сахар, цедру и ваниль. Все ингредиенты хорошо вымесить.

3. Просеять муку вместе с разрыхлителем и солью, перемешать сверху вниз силиконовой лопаткой, чтобы воздушность теста сохранилась.

4. Полученную массу выливаем в разогретую форму смазанную маслом или застеленную пергаментом.

5. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке 30-35 мин. Готовность кекса проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Приятного аппетита!

Напомним,

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