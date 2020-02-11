Постный борщ с бычками и копченой грушей от Ивана Милановича (рецепт)

Постный борщ с бычками и копченой грушей от Ивана Милановича (рецепт)

Кулинар продолжает делиться интересными и простыми рецептами блюд.

На этот раз борщ. Однако постный. Победитель 8 сезона шоу «МастерШеф» на СТБ Иван Миланович рассказал рецепт, который передается в его семье из поколения в поколение.

У моей семьи есть рецепт постного борща, который передается из поколения в поколения еще от моей пра-прабабушки Матрены, которая, кстати, была родом из Украины с Бахмута. Борщ по этому рецепту готовился на все праздники и застолья во время любого пост.

Ингредиенты

Свекла- 2 шт

Морковь - 1 шт

Лук репчатый - 1 шт

Капуста - 0,5 кочана среднего размера

Томатная паста - 2 ст.л.

Лавровый лист - 2 шт.

Копчёная груша - 4 шт

Фасоль белая - 120 гр сухой

Бычки в томатном соусе - 1 банка (или килька)

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

1. Фасоль и копчёную грушу замочить на 5-7 часов.

2. Затем фасоль вместе с грушей ставим на огонь и варим 1-1,5 часа, почти до полной готовности фасоли, залив 2-мя литрами воды.

3. Свеклу нарезаем тонкой соломкой и обжариваем до полуготовности 10-15 минут, с томатной пастой.

4. В другой сковороде обжариваем лук и морковь 7-8 минут.

5. Свеклу и лук с морковью добавляем вместе в нашинкованную капустой кастрюлю, где варятся груши с фасолью, кипятит еще 5 минут.

6. Иии... секретный ингредиент – бычки или килька в томате (из банки, важно, чтобы в них не было муки).

7. Кипятим еще 2-3 минуты, добавляем специи, соль и даем отдохнуть и настояться 3-4 часа, чтобы борщ втянул в себя вкус копченой груши и растворил вкус. Приятного аппетита!

Напомним,