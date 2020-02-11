Постный борщ с бычками и копченой грушей от Ивана Милановича (рецепт)
Кулинар продолжает делиться интересными и простыми рецептами блюд.
У моей семьи есть рецепт постного борща, который передается из поколения в поколения еще от моей пра-прабабушки Матрены, которая, кстати, была родом из Украины с Бахмута. Борщ по этому рецепту готовился на все праздники и застолья во время любого пост.
Ингредиенты
- Свекла- 2 шт
- Морковь - 1 шт
- Лук репчатый - 1 шт
- Капуста - 0,5 кочана среднего размера
- Томатная паста - 2 ст.л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Копчёная груша - 4 шт
- Фасоль белая - 120 гр сухой
- Бычки в томатном соусе - 1 банка (или килька)
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
1. Фасоль и копчёную грушу замочить на 5-7 часов.
2. Затем фасоль вместе с грушей ставим на огонь и варим 1-1,5 часа, почти до полной готовности фасоли, залив 2-мя литрами воды.
3. Свеклу нарезаем тонкой соломкой и обжариваем до полуготовности 10-15 минут, с томатной пастой.
4. В другой сковороде обжариваем лук и морковь 7-8 минут.
5. Свеклу и лук с морковью добавляем вместе в нашинкованную капустой кастрюлю, где варятся груши с фасолью, кипятит еще 5 минут.
6. Иии... секретный ингредиент – бычки или килька в томате (из банки, важно, чтобы в них не было муки).
7. Кипятим еще 2-3 минуты, добавляем специи, соль и даем отдохнуть и настояться 3-4 часа, чтобы борщ втянул в себя вкус копченой груши и растворил вкус. Приятного аппетита!
Напомним,