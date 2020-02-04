Буженина с черносливом и ароматным маслом (рецепт)
Вы просили рецепты вкусного мяса. Отличнейшая буженина для семейного обеда!
Ингредиенты
на 1 кг готового блюда
- Вырезка говяжья - 1 шт ( около 1 кг)
- Чернослив - 10 шт
- Масло растительное - 20 мл
- Соль, перец, травы - по вкусу
Ингредиенты для ароматного масла
- Кокосовое масло - 4 ст.л
- Петрушка - 10 гр
- Чеснок - 2 зубца
- Лук-порей - 20 гр
- Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления
1. Вырезку промыть, обсушить бумажными полотенцами
2. Длинным ножом сделать отверстие на всю длину вырезки.
3. Предварительно промытым черносливом нафаршировать вырезку ( в подготовленное отверстие).
4. Натереть солью, перцем, добавить лавровый лист, перец душистый, горошком, смазать маслом растительным.
5. Если есть кулинарная нить, можно стянуть буженину, если нет - не страшно.
6. Упаковать мясо в рукав для запекания и отправить в разогретую духовку на 1,5-2 часа при 180 градусах. Смотрите по своей духовке! Время приготовления может отличаться. Характерным признаком готового мяса будет румяная корочка.
Пока запекается мясо - готовим ароматное масло:
7. Петрушку, лук-порей и чеснок измельчаем.
8. В отдельной посуде смешиваем кокосовое масло, нарезанную зелень и чеснок. Солим, перчим.
9. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску
10. Отправляем в морозилку на 60 минут. Готовую тёплую буженину нарезаем. На каждый кусочек кладём ароматное масло. Украшаем зеленью. Приятного аппетита!
Напомним,