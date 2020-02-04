Буженина с черносливом и ароматным маслом (рецепт)

4 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Буженина с черносливом и ароматным маслом (рецепт)
Буженина с черносливом и ароматным маслом (рецепт)
pixabay.com

Вы просили рецепты вкусного мяса. Отличнейшая буженина для семейного обеда!

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 Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами.

Ингредиенты

на 1 кг готового блюда

  • Вырезка говяжья - 1 шт ( около 1 кг)
  • Чернослив - 10 шт
  • Масло растительное - 20 мл 
  • Соль, перец, травы - по вкусу

Ингредиенты для ароматного масла

  • Кокосовое масло - 4 ст.л 
  • Петрушка - 10 гр 
  • Чеснок - 2 зубца
  • Лук-порей - 20 гр 
  • Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

1. Вырезку промыть, обсушить бумажными полотенцами 
2. Длинным ножом сделать отверстие на всю длину вырезки. 
3. Предварительно промытым черносливом нафаршировать вырезку ( в подготовленное отверстие). 
4. Натереть солью, перцем, добавить лавровый лист, перец душистый, горошком, смазать маслом растительным. 
5. Если есть кулинарная нить, можно стянуть буженину, если нет - не страшно.
6. Упаковать мясо в рукав для запекания и отправить в разогретую духовку на 1,5-2 часа при 180 градусах. Смотрите по своей духовке! Время приготовления может отличаться. Характерным признаком готового мяса будет румяная корочка.

Пока запекается мясо - готовим ароматное масло: 
7. Петрушку, лук-порей и чеснок измельчаем.
8. В отдельной посуде смешиваем кокосовое масло, нарезанную зелень и чеснок. Солим, перчим.
9. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску
10. Отправляем в морозилку на 60 минут. Готовую тёплую буженину нарезаем. На каждый кусочек кладём ароматное масло. Украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Напомним,

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