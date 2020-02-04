Буженина с черносливом и ароматным маслом (рецепт)

Вы просили рецепты вкусного мяса. Отличнейшая буженина для семейного обеда!

Ингредиенты

Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами

на 1 кг готового блюда

Вырезка говяжья - 1 шт ( около 1 кг)

Чернослив - 10 шт

Масло растительное - 20 мл

Соль, перец, травы - по вкусу

Ингредиенты для ароматного масла

Кокосовое масло - 4 ст.л

Петрушка - 10 гр

Чеснок - 2 зубца

Лук-порей - 20 гр

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

1. Вырезку промыть, обсушить бумажными полотенцами

2. Длинным ножом сделать отверстие на всю длину вырезки.

3. Предварительно промытым черносливом нафаршировать вырезку ( в подготовленное отверстие).

4. Натереть солью, перцем, добавить лавровый лист, перец душистый, горошком, смазать маслом растительным.

5. Если есть кулинарная нить, можно стянуть буженину, если нет - не страшно.

6. Упаковать мясо в рукав для запекания и отправить в разогретую духовку на 1,5-2 часа при 180 градусах. Смотрите по своей духовке! Время приготовления может отличаться. Характерным признаком готового мяса будет румяная корочка.

Пока запекается мясо - готовим ароматное масло:

7. Петрушку, лук-порей и чеснок измельчаем.

8. В отдельной посуде смешиваем кокосовое масло, нарезанную зелень и чеснок. Солим, перчим.

9. Выкладываем на пищевую пленку и формируем колбаску

10. Отправляем в морозилку на 60 минут. Готовую тёплую буженину нарезаем. На каждый кусочек кладём ароматное масло. Украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Напомним,