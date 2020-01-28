ПП-рецепт гуакамоле от Марины Боржемской

28 января 2020 16:30 Юлия Крутиева
ПП-рецепт гуакамоле от Марины Боржемской
ПП-рецепт гуакамоле
pixabay.com

ПП-рецепт гукамоле. Основной ингредиент - авокадо.

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Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами.

Авокадо вам понадобится половинка. Остальную половинку можно нарезать слайсами в вечерний салат или на тост на следующее утро. Авокадо вкусный при сбрызгивании лимоном. А еще он считается женским плодом и благотворно влияет не только на женское самочувствие, но и на репродуктивную систему.

Ингредиенты 

на 300 гр готового блюда (можно поделить пополам на 150 гр.)

  • Авокадо - 1 шт
  • Лук - 1 шт
  • Помидор - 1 шт
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Подсолнечное масло - 1 ст.л.
  • Лайм или лимон - 1/2 шт
  • Кинза - веточка

Способ приготовления

1. Очищаем спелый авокадо и кладем его в ступку или миску (не в блендер).

2. Лук, помидор и чеснок нарезаем мелкими кусочками.

3. Добавляем все к авокадо. Перемешавшем. Сбрызгиваем соком 1 лайма. Если берете лимон - то 1/2 сока.

4. Добавляем масло и солим по вкусу.

5. Все перемешиваем до однородности. Приятного аппетита! 

Напомним,

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