ПП-рецепт гуакамоле от Марины Боржемской

ПП-рецепт гукамоле. Основной ингредиент - авокадо.

Тренер самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Марина Боржемская продолжает делиться с нами полезными рецептами

Авокадо вам понадобится половинка. Остальную половинку можно нарезать слайсами в вечерний салат или на тост на следующее утро. Авокадо вкусный при сбрызгивании лимоном. А еще он считается женским плодом и благотворно влияет не только на женское самочувствие, но и на репродуктивную систему.

Ингредиенты

на 300 гр готового блюда (можно поделить пополам на 150 гр.)

Авокадо - 1 шт

Лук - 1 шт

Помидор - 1 шт

Чеснок - 1 зубчик

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

Лайм или лимон - 1/2 шт

Кинза - веточка

Способ приготовления

1. Очищаем спелый авокадо и кладем его в ступку или миску (не в блендер).

2. Лук, помидор и чеснок нарезаем мелкими кусочками.

3. Добавляем все к авокадо. Перемешавшем. Сбрызгиваем соком 1 лайма. Если берете лимон - то 1/2 сока.

4. Добавляем масло и солим по вкусу.

5. Все перемешиваем до однородности. Приятного аппетита!

Напомним,