ПП-рецепт гуакамоле от Марины Боржемской
ПП-рецепт гукамоле. Основной ингредиент - авокадо.
Авокадо вам понадобится половинка. Остальную половинку можно нарезать слайсами в вечерний салат или на тост на следующее утро. Авокадо вкусный при сбрызгивании лимоном. А еще он считается женским плодом и благотворно влияет не только на женское самочувствие, но и на репродуктивную систему.
Ингредиенты
на 300 гр готового блюда (можно поделить пополам на 150 гр.)
- Авокадо - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Помидор - 1 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
- Лайм или лимон - 1/2 шт
- Кинза - веточка
Способ приготовления
1. Очищаем спелый авокадо и кладем его в ступку или миску (не в блендер).
2. Лук, помидор и чеснок нарезаем мелкими кусочками.
3. Добавляем все к авокадо. Перемешавшем. Сбрызгиваем соком 1 лайма. Если берете лимон - то 1/2 сока.
4. Добавляем масло и солим по вкусу.
5. Все перемешиваем до однородности. Приятного аппетита!
Напомним,