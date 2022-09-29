Віспа мавп: як поширюється, симптоми, перебіг захворювання, лікування, заходи профілактики
Новий вірус поширюється: в Україні зареєстрували четвертий випадок зараження віспою мавп.
Симптоми:
- гарячка
- головний біль
- міалгія (біль у м'язах)
- біль у спині
- збільшені лімфатичні вузли
- озноб
- біль у горлі
- закладеність носа,
- кашель
- висип у вигляді пухирців
Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.
Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла – наприклад на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.
В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.
Поширення
Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.
Профілактика
♦ Уникайте тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.
♦ Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.
♦ Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя.
♦ Дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.
Вакцинація
В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, зважаючи на відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію.
Лікування
Зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне).
Якщо ви думаєте, що у вас віспа мавп, то варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.
Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті.
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