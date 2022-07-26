Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи рідних та близьких?

Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи рідних та близьких?

Телеведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» на СТБ розповіла, як не стати жертвою аферистів, розшукуючи своїх рідних та близьких.

Під час війни тисячі людей вважаються зниклими безвісти . Хтось перебуває на території, де точаться бої, а хтось не виходить на зв'язок після евакуації. Розшукуючи рідних, пам'ятайте: вашою бідою можуть скористатися шахраї. Ось корисні поради, як не стати жертвою аферистів:

♦ Розшукуйте зниклих за допомогою офіційних структур. Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ви повідомляєте його шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу.

♦ Не залишайте в інтернеті більше фактів, ніж це потрібно. Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші.

♦ Найпопулярніший спосіб аферистів – нічний дзвінок. Складно зібрати думки докупи, коли в слухавку кричать, що родич поранений у підвалі, де немає зв'язку, і треба гроші на ліки. Або в полоні, де його катують, тож негайно платіть викуп. Не панікуйте! Попросіть, щоб співрозмовник назвав повне ім'я та прізвище родича, дату його народження. Хай розкаже, де і за яких обставин трапилося нещастя.

♦ Попросіть, щоб вашій близькій людині дали слухавку. Прикриваючись поганим зв'язком, що спотворює голос, шахрай може говорити від імені родича. Спитайте щось дуже особисте. Чи навпаки: назвіть спільного знайомого неправильно. Стежте за реакцією співрозмовника. У жодному разі не переказуйте гроші відразу. Скажіть, що потрібен час, щоб зібрати суму. Збрешіть, що погано почуваєтесь. Використайте паузу, щоби подумати, порадитись, обдзвонити всіх, хто може щось знати.

♦ Подзвоніть самому нібито полоненому чи пораненому. Є випадки, коли шахраї телефонували родичам у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті.

♦ Якщо ваш родич перебуває в небезпечній зоні, домовтесь про слово-пароль. Це допоможе вберегтися від шахраїв у майбутньому.

І головне. Хоч би як погрожували аферисти, не ведіть із ними перемовин самостійно. Звертайтесь до відповідних структур – у поліцію, Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.

Будьте пильними та бережіть себе!

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