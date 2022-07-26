Як не стати жертвою аферистів, розшукуючи рідних та близьких?
Телеведуча Надія Матвєєва у рубриці «Надійні поради» на СТБ розповіла, як не стати жертвою аферистів, розшукуючи своїх рідних та близьких.
♦ Розшукуйте зниклих за допомогою офіційних структур. Публікуючи в інтернеті оголошення зі своїм номером телефона, ви повідомляєте його шахраям, які можуть вимагати гроші за допомогу.
♦ Не залишайте в інтернеті більше фактів, ніж це потрібно. Саме знанням подробиць шахраї шокують родичів, коли вимагають гроші.
♦ Найпопулярніший спосіб аферистів – нічний дзвінок. Складно зібрати думки докупи, коли в слухавку кричать, що родич поранений у підвалі, де немає зв'язку, і треба гроші на ліки. Або в полоні, де його катують, тож негайно платіть викуп. Не панікуйте! Попросіть, щоб співрозмовник назвав повне ім'я та прізвище родича, дату його народження. Хай розкаже, де і за яких обставин трапилося нещастя.
♦ Подзвоніть самому нібито полоненому чи пораненому. Є випадки, коли шахраї телефонували родичам у той час, коли герой перемовин спокійно спав у сусідній кімнаті.
♦ Якщо ваш родич перебуває в небезпечній зоні, домовтесь про слово-пароль. Це допоможе вберегтися від шахраїв у майбутньому.
І головне. Хоч би як погрожували аферисти, не ведіть із ними перемовин самостійно. Звертайтесь до відповідних структур – у поліцію, Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених або Центр протидії дезінформації.
Будьте пильними та бережіть себе!
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