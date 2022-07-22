По нам чи від нас: як розпізнати зброю за звуком

По нам, чи від нас: як розпізнати зброю за звуком

Боярський гуманітарний штаб створив довідку по звукам зброї, яка допоможе вам визначити, що і куди стріляє.

Системи ППО

Під час війни можна чути звуки роботи ППО, літаків, ракет та артилерії. Якщо ви навчитеся відрізняти ці звуки, то зможете правильно на них реагувати залежно від місцевості: адже в одному регіоні літаки, наприклад, можуть бути ворожими, а в іншому – це наші, тож небезпеки немає.

Вибух трохи схожий на розрив петарди, але набагато гучніший. Він відбувається не на землі, а в повітрі, тому багато хто помічає, що вибухає над ним. Вночі за декілька секунд до вибуху ви можете побачити в небі спалах. Виходити з укриттів під час роботи ППО заборонено.

Міномети і гаубиці

Реактивні системи залпового вогню

Міни з міномету летять швидше, гаубиця працює трохи повільніше, але звуки схожі – протяжні й низькі. Якщо ви поруч, то почуєте ще свист, а здалеку долинає, зазвичай, гул.

Військові кажуть, що «Гради» або смерчі летять зі звуком, що нагадує шурхіт. Це дійсно так, але проблема в тому, що його важко почути в місті або, наприклад, в приміщенні, де зачинені вікна. Краще орієнтуватися на виходи, які можу бути чутно за декілька секунд до вибухів. «Гради» ідентифікувати легко, адже установка одразу випускає багато ракет. Знайте, що у вас є приблизно 5–10 секунд, щоб сховатися у коридорі або впасти на землю, якщо небезпека застала вас на вулиці.

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