По нам чи від нас: як розпізнати зброю за звуком
Боярський гуманітарний штаб створив довідку по звукам зброї, яка допоможе вам визначити, що і куди стріляє.
Системи ППО
Вибух трохи схожий на розрив петарди, але набагато гучніший. Він відбувається не на землі, а в повітрі, тому багато хто помічає, що вибухає над ним. Вночі за декілька секунд до вибуху ви можете побачити в небі спалах. Виходити з укриттів під час роботи ППО заборонено.
Міномети і гаубиці
Реактивні системи залпового вогню
Військові кажуть, що «Гради» або смерчі летять зі звуком, що нагадує шурхіт. Це дійсно так, але проблема в тому, що його важко почути в місті або, наприклад, в приміщенні, де зачинені вікна. Краще орієнтуватися на виходи, які можу бути чутно за декілька секунд до вибухів. «Гради» ідентифікувати легко, адже установка одразу випускає багато ракет. Знайте, що у вас є приблизно 5–10 секунд, щоб сховатися у коридорі або впасти на землю, якщо небезпека застала вас на вулиці.
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