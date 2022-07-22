По нам чи від нас: як розпізнати зброю за звуком

22 июля 2022 12:30 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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По нам чи від нас: як розпізнати зброю за звуком
По нам, чи від нас: як розпізнати зброю за звуком
freepik.com

Боярський гуманітарний штаб створив довідку по звукам зброї, яка допоможе вам визначити, що і куди стріляє.

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Під час війни можна чути звуки роботи ППО, літаків, ракет та артилерії. Якщо ви навчитеся відрізняти ці звуки, то зможете правильно на них реагувати залежно від місцевості: адже в одному регіоні літаки, наприклад, можуть бути ворожими, а в іншому – це наші, тож небезпеки немає.

Системи ППО

Вибух трохи схожий на розрив петарди, але набагато гучніший. Він відбувається не на землі, а в повітрі, тому багато хто помічає, що вибухає над ним. Вночі за декілька секунд до вибуху ви можете побачити в небі спалах. Виходити з укриттів під час роботи ППО заборонено. 

Міномети і гаубиці

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Міни з міномету летять швидше, гаубиця працює трохи повільніше, але звуки схожі – протяжні й низькі. Якщо ви поруч, то почуєте ще свист, а здалеку долинає, зазвичай, гул. 

Реактивні системи залпового вогню

Військові кажуть, що «Гради» або смерчі летять зі звуком, що нагадує шурхіт. Це дійсно так, але проблема в тому, що його важко почути в місті або, наприклад, в приміщенні, де зачинені вікна. Краще орієнтуватися на виходи, які можу бути чутно за декілька секунд до вибухів. «Гради» ідентифікувати легко, адже установка одразу випускає багато ракет. Знайте, що у вас є приблизно 5–10 секунд, щоб сховатися у коридорі або впасти на землю, якщо небезпека застала вас на вулиці. 

Нагадаємо, 

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