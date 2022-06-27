Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити

27 июня 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
Звикаєте до війни: добре це чи погано, що робити
freepik.com

Почався 5-й місяць війни.

Якщо ми згадаємо себе на початку вторгнення, то відчуємо смуток, який приносила сама лише думка про те, що війна не закінчиться через декілька тижнів.

Зараз українці вже спокійніше ставляться до військової реальності. Багато людей повернулися додому з країн Європи, бізнес відновив роботу, а новини про бойові дії вже стали нашим щоденним ритуалом. Чи можна сказати, що ми звикли до війни? Добре це чи погано? Як поводится після 120 днів вторгнення росії?

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На це питання відповідає психологиня та ведуча проекту «Ранок у Великому Місті» Юлія Зорій.

Якщо людина знаходиться в безпеці під час війни, то вона починає думати, що жити нормальним життям під час бойових дій в країні вона не має права. Чи правильно фарбуватися? Робити стрижку? Звати до себе подругу? Ці питання виникають у людей, які пройшли адаптацію до війни. Але адаптація — це не те саме, що звикання. Війна не є нормою і ніколи нею не стане. Адаптація це про те, що людина не в змозі перебувати постійно на емоціональному піку. Останнє, що потрібно робити, це картати і звинувачувати себе. Ви можете взяти відповідальність за своє життя і жити в умовах війни так, як можете і  хочете самі.

Юля додала, що деякі люди засуджують тих, хто намагається жити як раніше. Це відбувається через те, що строки адаптації у всіх різні.

Прийняття війни є закономірним наступним кроком після шоку, заперечення, агресії та суму.

Нагадаємо, 

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