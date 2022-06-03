Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити

3 июня 2022 19:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити
Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити
freepik.com

Стрес став супутником українців і вже декілька місяців негативно впливає на наше самопочуття.

Читайте такжеДоктор Комаровський розказав, чи існують такі вітаміни, які допоможуть знизити рівень стресу
Стрес негативно позначається на якості сперми і тому може бути причиною безпліддя у чоловіків, це доведено вченими. 

Стрес (емоційний досвід, який завдає дискомфорту) впливає також на серцеву систему, травлення, дихання та депресію — на ці теми опубліковано вже чимало досліджень.

Науковці з університету Колумбії попросили 193 чоловіка-добровольця (від 35 до 50 років) пройти серію психологічних опитувальників, спрямованих на виявлення суб'єктивного відчуття стресу на роботі та у повсякденному житті.

В учасників експерименту були взяті зразки сперми, щоб проаналізувати склад, рухливість і концентрацію сперматозоїдів.

Виявилося, що чоловіки, які пережили понад дві стресові події за рік — менш фертильні.

Читайте такжеЯк побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
І мова йде лише про дві стресові події за 12 місяців! До прикладу, якщо за один рік чоловік втратив роботу і погорів на якомусь контракті, він вже зіштовхнеться зі зниженням фертильності. Враховуючи постійній стрес під час війни, такий стан дійсно може виникати ледь не у кожного чоловіка.

Як з цим боротися?

Якщо причина зниження фертильності полягає у стресі, то потрібно знизити його рівень. На практиці зробити це можна буде лише після війни.

Та вже сьогодні ви можете подбати про себе трохи більше, перейти на здоровий раціон, почати займатися спортом. 

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье Стресс советы

Материалы по теме

Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів
ЗОЖ

Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів
Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Психология

Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
Полезные советы

Ще одна категорія українців може отримати держпідтримку через Дію
100 днів війни: зірки СТБ поділилися власними висновками та історіями, які найбільше їх вразили
Новости

100 днів війни: зірки СТБ поділилися власними висновками та історіями, які найбільше їх вразили
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської

Як побороти апатію під час війни: 5 лайфхаків Олі Цибульської
YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикою

YOGEN: Я хочу дивувати людей новою музикою
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Популярное видео

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 29.05.2022)
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 5 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 5 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK