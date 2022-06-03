Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити

Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити

Стрес став супутником українців і вже декілька місяців негативно впливає на наше самопочуття.

Стрес негативно позначається на якості сперми і тому може бути причиною безпліддя у чоловіків, це доведено вченими.

Стрес (емоційний досвід, який завдає дискомфорту) впливає також на серцеву систему, травлення, дихання та депресію — на ці теми опубліковано вже чимало досліджень.

Науковці з університету Колумбії попросили 193 чоловіка-добровольця (від 35 до 50 років) пройти серію психологічних опитувальників, спрямованих на виявлення суб'єктивного відчуття стресу на роботі та у повсякденному житті.

В учасників експерименту були взяті зразки сперми, щоб проаналізувати склад, рухливість і концентрацію сперматозоїдів.

Виявилося, що чоловіки, які пережили понад дві стресові події за рік — менш фертильні.

І мова йде лише про дві стресові події за 12 місяців! До прикладу, якщо за один рік чоловік втратив роботу і погорів на якомусь контракті, він вже зіштовхнеться зі зниженням фертильності. Враховуючи постійній стрес під час війни, такий стан дійсно може виникати ледь не у кожного чоловіка.

Як з цим боротися?

Якщо причина зниження фертильності полягає у стресі, то потрібно знизити його рівень. На практиці зробити це можна буде лише після війни.

Та вже сьогодні ви можете подбати про себе трохи більше, перейти на здоровий раціон, почати займатися спортом.

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