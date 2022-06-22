Не можете заснути через тривожні думки: ТОП-3 способи швидко відволіктися
Деякі люди після повномасштабного вторгнення росії в Україну почали страждати від проблем зі сном.
Вигадуйте собі справи
Професор сомнології (медицини сну) Оксфордського університету Колін Еспі казав, що «головна умова для сну – то спокійний розум».
Якщо вам докучають думки про будь-яку проблему, яку ви не можете зараз вирішити, постарайтеся переключити мозок на тему без тривожного підтексту.
Придумайте ситуацію із серії «а що, якщо» і розвивайте її, не лінуючись. Наприклад, уявіть, що вам у спадок несподівано дістався невеликий маєток — як би ви його облаштували? Ще краще буде, якщо ви почнете фантазувати про своє майбутнє після війни. Ці думки є заспокійливими.
Спробуйте пізніше
Сконцентруйтеся на диханні
Глибоке дихання – це потужний метод відволікання уваги від нав'язливих думок, особливо якщо супроводжувати вдихи та видихи ритмічним рахунком.
Видих повинен бути довшим, ніж вдих, не забувайте і про паузи: рахуйте до трьох на вдиху, пауза, тоді рахуйте до п'яти на видиху, знову пауза. Зосередьтеся на цій вправі, якщо ваш розум почне блукати де завгодно. Спрацює хвилин за 10.
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