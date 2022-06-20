5 причин продовжувати читати під час війни

Якщо ви перестали читати, бо вважаєте, що це не на часі, прочитайте наш матеріал, а потім поверяйтеся до улюбленої книги.

1. Читання відволікає

Цікава книга дозволяє нам на деякий час забути, де ми знаходимось.

Якщо довго читаєш, то поринаєш в історію. Дуже важливо відволікатися під час війни, адже читання новин провокує стрес. Також книга може стати приємним способом згаяти час, коли продовжується повітряна тривога у вашому регіоні.

2. Читання дарує нові знання

Україна переможе, а ви зможете скористатися набутими знаннями. Тож не припиняйте читати цікаві роботи і поповнювати свій багаж знань.

Нам ще Україну відбудовувати, багато чого може знадобитися.

3. Читання знижує стрес

Читання розслабляє наш розум. Знижується тривожність, ми фокусуємося на подіях, які не стосуються жахливої реальності і на декілька хвилин або годин перестаємо стресувати. Організм отримує перерву, яку так потребує.

4. Книга може стати вашим джерелом сили

Оберіть життєствердну книжку про людину, яка опинилася у дуже скрутному становищі, але не опустила руки. Читайте, беріть з таких героїв приклад, переосмислюйте можливості. Адже поки сердце продовжує битися, вихід є.

5. Це частинка вашого минулого життя

Дуже багато людей жаліються, що війна перевернула їх життя з ніг на голову. Тож дуже важливо у хаосі знаходити шлях до речей або занять, які приносили вам задоволення під час війни. Коли ви сідаєте за книгу, ви наче говорите війні:

Ні, ти не забереш у мене це.

І це чудово.

Нагадаємо,