Олександр Рудинський розповів про захоплення романом Джека Лондона
2 березня 2024 11:25
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалів «Звʼязок» і «Голова» Олександр Рудинський про улюблену книгу.
Олександр Рудинський розповів про улюблений роман.
Книга, яку я обожнюю перечитувати, – це «Мартін Іден» Джека Лондона. У студентські роки вона надихнула мене на самовдосконалення. Я навіть кинув собі виклик і захотів пожити в режимі Мартіна Ідена певний час: спати по чотири години на добу, щоб приділяти більше часу саморозвитку, – ділиться Саша Рудинський. – Роман настільки вплинув на мене, що після прочитання я таки влаштував цей челендж.
Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу
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