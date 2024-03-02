Олександр Рудинський розповів про захоплення романом Джека Лондона

2 березня 2024 11:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олександр Рудинський розповів про захоплення романом Джека Лондона
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Звʼязок» і «Голова» Олександр Рудинський про улюблену книгу.

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Письменники довіряють мудрість, знання і досвід саме книгам. І завдяки їм читачі відкривають світ, отримують мотивацію, натхнення, можуть зазирнути в минуле або ж уявити майбутнє. До Всесвітнього дня письменника, який традиційно відзначають 3 березня, актор серіалів «Звʼязок» і «Голова» (Новий канал) Олександр Рудинський розповів про улюблений роман.

Книга, яку я обожнюю перечитувати, – це «Мартін Іден» Джека Лондона. У студентські роки вона надихнула мене на самовдосконалення. Я навіть кинув собі виклик і захотів пожити в режимі Мартіна Ідена певний час: спати по чотири години на добу, щоб приділяти більше часу саморозвитку, – ділиться Саша Рудинський. – Роман настільки вплинув на мене, що після прочитання я таки влаштував цей челендж.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

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«Мартін Іден» вважається одним із найкращих творів світової літератури. Після його публікації почалися дискусії щодо автобіографічності роману Джека Лондона. Адже між автором і головним героєм є багато схожостей: як і Лондон, Іден працював моряком, після чого вирішив стати письменником, а ще вступив до Соціалістичної партії Америки. Однак сила твору не лише в цьому. «Мартін Іден» спонукає до роздумів про життєві цінності, долю та місце людини в світі.

Нагадаємо, 

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