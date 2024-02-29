Юрій Ткач розповів, які лайфхаки допомогли йому схуднути

29 лютого 2024 15:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юрій Ткач розповів, які лайфхаки допомогли йому схуднути
Ведучий Юрій Ткач
Пресслужба Нового каналу

Комік, шоумен та суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач розповів про нові звички.

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Оце так новини! Завжди веселий і позитивний актор та гуморист, якого зовсім скоро зможете побачити за суддівським столом проєкту «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал), Юрій Ткач здивував суттєвими змінами у зовнішньому вигляді.

Я скинув дев’ять кілограмів, – розповідає Юра. – Історія дуже проста: вирішив вести більш здоровий спосіб життя та стежити за своїм організмом. По-перше, відмовився від алкоголю. Дуже любив пиво й перестав його пити. Також не вживаю важкий алкоголь: віскі, горілку чи будь-які інші напої, в яких є 40 градусів. Якщо мені хочеться випити щось під час зустрічі з друзями, наприклад, то обираю один келих сухого білого вина.

Ткач намагається правильно харчуватися. Це одна з головних складових нового способу життя.

У моєму раціоні більше немає булочок, хліба, макаронів, смаженої картоплі, яку я безмежно люблю. Відмовившись від цього всього, одразу побачив результат, – говорить комік. – Мені дуже подобається риба. Наприклад, полюбляю карасики або ще, буває, балую себе бутербродом з маслом і червоною рибкою. Але це нечасто (усміхається). Я майже повністю прибрав з раціону солодке. Інколи, якщо дуже хочеться, можу собі дозволити шоколад без цукру або протеїновий батончик.

Ведучий Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу

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А ще суддя «Розсміши коміка по-новому» додає один невеличкий, але важливий лайфхак.

Будь-яка звичка формується протягом 21 дня. Тож варто перетерпіти цей період. Потім вже не дуже й тягне до заборонених продуктів, – ділиться Юрій Ткач.

Нагадаємо, 

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