Юрій Ткач розповів, які лайфхаки допомогли йому схуднути
29 лютого 2024 15:35
Ведучий Юрій Ткач
Пресслужба Нового каналу
Комік, шоумен та суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач розповів про нові звички.
Юрій Ткач здивував суттєвими змінами у зовнішньому вигляді.
Я скинув дев’ять кілограмів, – розповідає Юра. – Історія дуже проста: вирішив вести більш здоровий спосіб життя та стежити за своїм організмом. По-перше, відмовився від алкоголю. Дуже любив пиво й перестав його пити. Також не вживаю важкий алкоголь: віскі, горілку чи будь-які інші напої, в яких є 40 градусів. Якщо мені хочеться випити щось під час зустрічі з друзями, наприклад, то обираю один келих сухого білого вина.
Ткач намагається правильно харчуватися. Це одна з головних складових нового способу життя.
У моєму раціоні більше немає булочок, хліба, макаронів, смаженої картоплі, яку я безмежно люблю. Відмовившись від цього всього, одразу побачив результат, – говорить комік. – Мені дуже подобається риба. Наприклад, полюбляю карасики або ще, буває, балую себе бутербродом з маслом і червоною рибкою. Але це нечасто (усміхається). Я майже повністю прибрав з раціону солодке. Інколи, якщо дуже хочеться, можу собі дозволити шоколад без цукру або протеїновий батончик.
Ведучий Юрій Ткач / Пресслужба Нового каналу
Будь-яка звичка формується протягом 21 дня. Тож варто перетерпіти цей період. Потім вже не дуже й тягне до заборонених продуктів, – ділиться Юрій Ткач.
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