Юрій Ткач розповів, хто у їхній сім’ї головний з гумору

Суддя розважального проєкту «Розсміши коміка по-новому» Юрій Ткач розповів про 9-річну доньку.

Крихітка Лізі – так зворушливо і кумедно з народження називає свою доньку один з коміків гумористичного проєкту «Розсміши коміка по-новому», який навесні покаже Новий канал, Юрій Ткач . Дев’ятирічна дівчинка дуже схожа на зіркового татуся не лише зовні, а й характером.

Хоча сам Ткач каже, що почуття гумору доньки – не на 100 % його.

У нашій сім'ї «розриває» мала Лізі. Останнім часом у неї з'явилися свої фішечки в жартах і прокинулась особлива гумористична жилка. Напевно, це від дружини, бо в нас головний гуморист вона. Від Віки (дружина Юри Ткача. – Прим. ред.) донька схватила максимум, і я ще трохи піддав, – з усмішкою розповідає комік. – Лізі постійно у гарному настрої, щодня «гонить» та приколюється з нас. Чесно кажучи, під час повномасштабної війни дітям важко зберігати спокійний стан та безпосередність. Але я дивлюся на доньку й розумію, що в неї все гаразд. Лізі – відкрита та щира. Ми її ніяк не закриваємо й не обмежуємо. А якщо вона робить щось не так, то просто спокійно розмовляємо, а не сваримо.

Юрій Ткач з донькою / Пресслужба Нового каналу

Ткач переконаний, що один з китів, на яких тримаються хороші сімейні стосунки, – це гумор.

Будь-які складні моменти чи ситуації, з якими стикаєшся, можна пережити з гумором у душі та серці. Там, де є жарти, немає негативу. Гумор стабілізує стосунки та повертає почуття, – ділиться думками Юрій. – Особливо зараз, під час війни, коли стало значно більше стресу, гумор необхідний. Ми не повинні забувати жартувати! Наш ворог робить усе, щоб вбити позитив, який є у ДНК українців. Але я скажу, що це в них ніколи не вийде! Ми будемо сміятись і не будемо стояти на колінах. Їх це бісить, ми відчуваємо. Ну, і нагадаю: подивіться на наших захисників і захисниць. Як вони жартують, які ролики в TikTok знімають... Тільки вперед і тільки з гарним настроєм!

Юрій Ткач з донькою / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,