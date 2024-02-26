ТОП-5 улюблених фільмів Володимира Дантеса
Що обожнює передивлятися капітан команди в квіз-шоу «Хто знає?»
Обирайте кінострічку під свій смак і настрій!
Багатьма улюблені «Друзі», «Теорія великого вибуху» і «Південний парк»
Обожнюю передивлятися ці три серіали. Вони мають ненапружений сюжет і завжди веселять мене. Вмикаю їх на фоні, коли готую чи займаюся іншими побутовими справами. До того ж знаю майже напамʼять (усміхається). Тому це точно безпрограшний варіант! – каже Вова Дантес.
«Друзі», 1994–2004
Головні герої серіалу – троє дівчат і троє хлопців – нерозлучні друзі. Вони живуть у Нью-Йорку й часто зустрічаються в улюбленій кавʼярні Central Perk. Навколо міцної компанії відбувається нескінченна кількість різноманітних історій: вони розповідають про романи, роботу, сварки й неодмінно кумедні випадки.
«Теорія великого вибуху», 2007–2019
Леонард і Шелдон – блискучі фізики, які знаються на тому, як влаштований всесвіт. Однак це не допомагає їм у спілкуванні з іншими, особливо з жінками. Все змінюється, коли їхньою сусідкою стає красуня Пенні.
«Південний парк», 1997 – до сьогодні
І дві нереально круті стрічки з блискучим сюжетом.
З нового, що нещодавно сам переглянув і раджу вам, – це фільм «Чоловік на імʼя Отто» та серіал «Шантаж». Останній обрав саме через українську озвучку й топову історію, – додає капітан команди в «Хто знає?»
«Чоловік на імʼя Отто», 2022
60-річний Отто пів року тому втратив дружину Соню. Не маючи сил впоратися зі смертю коханої, чоловік вирішує піти за нею. Однак в той же день його плани руйнують сусіди: Марісоль, Томмі та їхні доньки Еббі й Луна. Поступово життя похмурого й озлобленого Отто наповнюється яскравими емоціями, які відганяють погані думки.
«Шантаж», 2022 – до сьогодні
Талановитий юрист-початківець Овен Гендрікс влаштовується працювати в ЦРУ. Він припускав, що робота на розвідку обмежуватиметься рутинними завданнями. Однак його перша справа стосується дівчини Келлі, яка погрожує викрити чимало секретів ЦРУ, якщо з неї не знімуть обвинувачення абсолютно в усіх злочинах. Ретельно спланований шантаж обертається для Гендрікса першим серйозним викликом у карʼєрі.