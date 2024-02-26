ТОП-5 улюблених фільмів Володимира Дантеса

Що обожнює передивлятися капітан команди в квіз-шоу «Хто знає?»

Після напруженого дня ми мріємо лише впасти в ліжко, відключити голову від задач, проблем, звуку сповіщень із робочих чатів і відволіктися хоча б на кілька годин. А що може бути краще, ніж перегляд небанальних фільмів? Капітан команди в квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» Володимир Дантес розповів як про свої улюблені серіали, так і про нещодавно переглянуті новинки.

Обирайте кінострічку під свій смак і настрій!

Багатьма улюблені «Друзі», «Теорія великого вибуху» і «Південний парк»

Обожнюю передивлятися ці три серіали. Вони мають ненапружений сюжет і завжди веселять мене. Вмикаю їх на фоні, коли готую чи займаюся іншими побутовими справами. До того ж знаю майже напамʼять (усміхається). Тому це точно безпрограшний варіант! – каже Вова Дантес.

«Друзі», 1994–2004

Головні герої серіалу – троє дівчат і троє хлопців – нерозлучні друзі. Вони живуть у Нью-Йорку й часто зустрічаються в улюбленій кавʼярні Central Perk. Навколо міцної компанії відбувається нескінченна кількість різноманітних історій: вони розповідають про романи, роботу, сварки й неодмінно кумедні випадки.

«Теорія великого вибуху», 2007–2019

Леонард і Шелдон – блискучі фізики, які знаються на тому, як влаштований всесвіт. Однак це не допомагає їм у спілкуванні з іншими, особливо з жінками. Все змінюється, коли їхньою сусідкою стає красуня Пенні.

Співак та ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

«Південний парк», 1997 – до сьогодні

Сюжет анімаційного серіалу розгортається навколо чотирьох хлопчиків – Еріка, Стена, Кайла та Кенні. Вони мешкають у невеличкому містечку та щодня переживають смішні, курйозні ситуації. Мультсеріал має позначку «18+», адже в ньому багато чорного гумору, а персонажі використовують ненормативну лексику.

І дві нереально круті стрічки з блискучим сюжетом.

З нового, що нещодавно сам переглянув і раджу вам, – це фільм «Чоловік на імʼя Отто» та серіал «Шантаж». Останній обрав саме через українську озвучку й топову історію, – додає капітан команди в «Хто знає?»

«Чоловік на імʼя Отто», 2022

60-річний Отто пів року тому втратив дружину Соню. Не маючи сил впоратися зі смертю коханої, чоловік вирішує піти за нею. Однак в той же день його плани руйнують сусіди: Марісоль, Томмі та їхні доньки Еббі й Луна. Поступово життя похмурого й озлобленого Отто наповнюється яскравими емоціями, які відганяють погані думки.

«Шантаж», 2022 – до сьогодні

Талановитий юрист-початківець Овен Гендрікс влаштовується працювати в ЦРУ. Він припускав, що робота на розвідку обмежуватиметься рутинними завданнями. Однак його перша справа стосується дівчини Келлі, яка погрожує викрити чимало секретів ЦРУ, якщо з неї не знімуть обвинувачення абсолютно в усіх злочинах. Ретельно спланований шантаж обертається для Гендрікса першим серйозним викликом у карʼєрі.