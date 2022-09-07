Надя Дорофєєва розповіла про розлучення з Володимиром Дантесом та нове кохання

Тренерка проєкту «Голос країни» Надя Дорофєєва дала ексклюзивне інтерв’ю інфотейнмент шоу ЖВЛ на телеканалі ТЕТ.

З самого початку війни Надя Дорофєєва веде активну соціальну діяльність: виступає з благодійними концертами по всьому світу, долучається до зборів коштів, підтримує українських біженців у різних країнах Європи та дає концерти для військових і внутрішніх переселенців.

Артистка зізналася, що співати свої російськомовні хіти в неї більше немає бажання, виключення вона готова зробити тільки для військових.

Перші три місяці я була в ступорі. Майже одразу в мене з’явилося бажання писати українські пісні, але це давалося дуже складно. В мене не йшла мелодія, і було таке відчуття, начебто в мене забрали всі сили. Трохи згодом я змогла зібратись і це надало мені крила. Зараз в мене дуже дивне відчуття, коли я співаю свої російськомовні пісні. Виключення я роблю тільки для військових, коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, згадати те, що їм подобалось. Звичайно я їм співаю. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Мені здається, що найважливіше, що потрібно зробити після перемоги, – віддати шану всім загиблим, – говорить артистка.

Співачка Надя Дорофєєва / Пресслужба каналу 1+1

Цей рік для Наді повинен був стати роком трансформацій, але співачка навіть і не думала, що трансформація стане саме такою. Новина про розрив улюбленої пари українського шоу-бізнесу шокувала фанатів, адже за 1,5 місяці до цього пара відпочивала разом у Мексиці і мала абсолютно щасливий вигляд.

Цей рік повинен був стати для мене роком сміливості. В мене починалося нове творче життя, перший сольний альбом. Я вже знала, що ми розлучаємося з чоловіком, і це був для мене зовсім новий етап, – каже Надя. – В Мексику ми вже їхали з розумінням, що це останній шанс зберегти стосунки. Це була дуже крута відпустка, я залишилася в захваті від неї, але це була подорож двох друзів, а не чоловіка і дружини. Коли ми повернулися додому, то сказали одне одному, що напевно треба розходитися як чоловік і дружина, адже ми стали жити як друзі. Це рішення далося дуже складно, ми приймали рішення щодо розлучення десь пів року, спілкувалися про це постійно. Ми з Вовою дуже поважаємо одне одного та любимо, але як друзі. Ми дуже давно це зрозуміли, але все одно хотіли спробувати зберегти родину.

Не обійшлося і без питань про нового коханого Мішу Кацуріна. Дорофєєва розповіла, чому вони прийняли рішення одразу після розлучень розповісти загалу про свій роман.

Люди дуже багато придумали в цій історії. Десь є правда, десь її немає. Я відчувала, що приховувати правду несправедливо. Ми написали про те, що ми разом, щоб розставити всі крапки над і й сказати: якщо ви нас разом десь побачите, то так, ми разом, – говорить співачка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Пресслужба каналу 1+1

А ось коментувати плітки щодо можливого роману свого колишнього чоловіка з Дашою Кацуріною зірка відмовилася.

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