Тарас Цимбалюк розповів про улюблені твори та авторів
Виконавець однієї з ролей скетчкому «Зв’язок» Тарас Цимбалюк розповів, що і коли читає.
Особисто для мене книги – як психологи, – порівнює Тарас Цимбалюк. – Поринаючи в них, забуваєш хоч і не про все навколо, але про більшість точно. Останнім часом я читаю дуже хаотично. Можу «проковтнути» книгу за два дні. А буває й так, що за місяць не відкрию жодної. Усе залежить від мого настрою, емоційного стану та зайнятості.
Улюбленого жанру літератури Тарас не має.
Обожнюю, зокрема, історичні, антиутопічні та пригодницькі романи, а ще іноді читаю детективи, – говорить Цимбалюк. – Вибір жанру залежить від таланту і хисту письменника. Іноді хочеться почитати щось серйозне, як-от книги Айзека Азімова. А часом – дитячі пригодницькі книги Жуля Верна. Дуже кайфую від прочитання саме цих романів! З авторів мені ще подобаються Джордж Орвелл, Джон Стейнбек, Френсіс Скотт Фіцджеральд, Рей Бредбері. Улюблених персонажів немає. Однак найбільше запам’ятав тих, які створив саме Орвелл. І тепер увесь світ починає розуміти тези, про які він писав. Приміром, він дуже вміло назвав совковий режим «старшим братом» у романі «1984».
На першому місці – новели Стефана Цвейга. Я всім раджу його твори, бо це шикардос! Він історик, тому класно розбирається в цій галузі, описує історичні портрети, створює витончені образи, – каже Тарас Цимбалюк. – На другому – «Великий Ґетсбі» Френсіса Скотта Фіцджеральда. Хоча в нього є багато інших цікавих! Наприклад, я ще кайфонув від «Загадкової історії Бенджаміна Баттона». І я хочу поставити на один рівень багатьох крутих письменників, бо не знаю, як можна порівняти, приміром, Марселя Пруста з Марком Геддоном. Адже це абсолютно різні і водночас сильні письменники. А ще в нас є дуже багато суперських українських авторів. Зокрема, я вважаю геніальним твором «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко. Також люблю Василя Стуса і Стефаника.
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