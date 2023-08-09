Зірка серіалу «Голова» Марія Стопник розповіла про літературні вподобання Ексклюзив Туренко Андрій

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Акторка Марія Стопник Пресслужба Нового каналу

Марія Стопник, яка зіграла у серіалах Нового каналу «Голова» та «Будиночок на щастя», порадила книги, які має прочитати кожен.