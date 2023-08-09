Зірка серіалу «Голова» Марія Стопник розповіла про літературні вподобання
Марія Стопник, яка зіграла у серіалах Нового каналу «Голова» та «Будиночок на щастя», порадила книги, які має прочитати кожен.
На честь Дня книголюбів, який відзначають 9 серпня, акторка Марія Стопник, яку можна буде побачити у серіалах Нового каналу «Голова» та «Будиночок на щастя», розповіла про свої літературні вподобання.
Я багато читаю. Але не можу порахувати, скільки часу мого життя це займає. Щойно є вільна хвилинка, то відкриваю будь-яку книгу, яка є у телефоні, – говорить Марія Стопник. – Люблю всі жанри! Наразі найбільше чіпляє поезія. А єдине, до чого я ще поки не дійшла, то це наукова фантастика. Улюблені книги виділити важко. Та одна одразу спадає на думку! Це «Шантарам» Грегорі Девіда Робертса, яку я прочитала декілька разів. З українських авторів люблю Марію Матіос та Василя Стефаника. Після початку повномасштабної війни, звісно, змінився вибір письменників. Я повністю перестала читати літературу ворожої країни. Але чи відмовилась я від творів про війну? Ні. Ось, наприклад, зараз читаю «Тіні в раю» Еріха Марія Ремарка. Ця книга про біженців в Америці. Така ж ситуація із «На західному фронті без змін». Я можу сказати, що краще сприймається розповідь, більше розумієш, про що йдеться. Можливо, комусь складно таке дається і зайвий раз ятрить душу. А мені навпаки! Читаючи щось на цю тему, відчуваю, що можу викинути свою напругу з голови. Мені допомагає.
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