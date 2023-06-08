Ольга Мартиновська розповіла про заїдання стресу

8 июня 2023 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ольга Мартиновська розповіла про заїдання стресу
Шеф-кухарка Ольга Мартиновська
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» (Новий канал) шеф-кухарка Ольга Мартиновська також розповіла, що її рятує від негативних думок.

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Постресували, й одразу хочеться чогось поїсти, навіть якщо не голодні? Це може стати шкідливою звичкою, яка призводить до проблем зі шлунком і зайвої ваги. У такому разі їжа стає певною «пігулкою» від тривожності. Тому пізніше стрес повертається, а разом з ним – відчуття провини через переїдання або нездорове харчування. 

За лаштунками шоу «єПитання», яке показує Новий канал щопонеділка о 20:00, зіркова шеф-кухарка Ольга Мартиновська порадила, як припинити переїдати.

Маю єдину дієву пораду, як не заїдати стрес: не тримайте вдома нічого для чітмілу! Не повинно бути в запасі чіпсів, солоних горішків, фастфуду. Зберігайте лише корисну та здорову їжу. Тоді й зривів не буде, – каже Мартиновська. – А якщо і зриваєтесь, то краще на стебла селери, моркву та інші овочі.

Пресслужба Нового каналу

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З солодкого обирайте сухофрукти без цукру – наприклад курагу або фініки.

Можна ще чорний шоколад із вмістом какао 90%, адже ви просто не з’їсте багато. Захотілося солодкого, з’їли 1–2 шматочки, а потім відчуєте, який він гіркий. Отже, щоб не заїдати стрес, раджу вам почистити свої шафки й холодильники. Тоді все буде окей, – додає шеф-кухарка.

Також Мартиновська розповіла, що їй допомагає відволіктися від негативу.

Дуже класна звичка, яка мене рятує у стресові чи просто сумні моменти, – це почати готувати. Не їсти, а готувати, – зазначає вона. – Щойно занурюєшся у варіння бульйону, вимішування тіста, приготування крему, ти розчиняєшся і на сто відсотків відволікаєшся. Тому почати готувати – шикарна ідея.

Нагадаємо, 

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