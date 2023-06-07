ПЕРШЕ ШОУ: ведучими стали Саня Димов та Марина Клим

7 июня 2023 01:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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ПЕРШЕ ШОУ: ведучими стали Саня Димов та Марина Клим
ПЕРШЕ ШОУ: ведучими стали Саня Димов та Марина Клим

У понеділок, 5 червня, на телеканалі Суспільне Культура стартувало «Перше шоу» — новий ранковий проєкт Суспільного Мовлення, який виходить щобудня о 7:00.

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«Перше шоу» — це дві години пізнавальної та корисної інформації, що задає правильний настрій на весь день. Ведучими першого тижня стали популярний український діджей Саня Димов та радіоведуча Марина Клим.

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Саня Димов – популярний український радіо- та телеведучий. За плечима Сані великий досвід роботи на радіо та телеканалах, участь у різноманітних подіях національного та європейського масштабу. Наприклад, у 2017 році Димов став офіційним діджеєм Євробачення, яке проходило у Києві. Після повномасштабного вторгнення влаштувався на пошту, щоб показати своїм вчинком, що навіть у найскрутніший час можна буди корисним та не втратити себе. «Саню знають усі» - можна так легко охарактеризувати характер нового ведучого Першого Шоу.

Перший вихід в ефір, перший робочий тиждень – дуже відповідальна місія, яка випала нам з Мариною. Я дуже скучив за телебаченням. За ранковими емоціями, навіть у такий складний час. У мене чудова напарниця і ми готові розпочинати новий день з нашими глядачами», - коментує Саня Димов.

Марина Клим – теле- та радіоведуча, тренерка з ораторського мистецтва та публічних виступів. «Я мрію навчити якомога більше людей любити камеру та себе в ній», - говорить Марина. Вона також є авторкою і ведучою декількох YouTub-проєктів та подкастів. А ще Марина є акторкою театральної студії Beat. Грає головні полі у виставах «Шлюбна спокуса» та «Спробуй ще».

«Ми не просто розважальне шоу. Ми даємо корисну інформацію, яка допомагає і захоплює українців жити, працювати і перемагати себе обставини і ворога кожного дня. Ми більше за ранкове шоу, ми прагнемо дати українцям натхнення і спрагу жити. Тому ми Перше шоу. Тому ми з Сашком - перші», - додає Марина Клим.

#ПершеШоу дивіться щобудня о 7:00 на телеканалі Суспільне Культура! 

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Саня Димов ПЕРШЕ ШОУ Марина Клим

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