ПЕРШЕ ШОУ: ведучими стали Саня Димов та Марина Клим
У понеділок, 5 червня, на телеканалі Суспільне Культура стартувало «Перше шоу» — новий ранковий проєкт Суспільного Мовлення, який виходить щобудня о 7:00.
Перший вихід в ефір, перший робочий тиждень – дуже відповідальна місія, яка випала нам з Мариною. Я дуже скучив за телебаченням. За ранковими емоціями, навіть у такий складний час. У мене чудова напарниця і ми готові розпочинати новий день з нашими глядачами», - коментує Саня Димов.
Марина Клим – теле- та радіоведуча, тренерка з ораторського мистецтва та публічних виступів. «Я мрію навчити якомога більше людей любити камеру та себе в ній», - говорить Марина. Вона також є авторкою і ведучою декількох YouTub-проєктів та подкастів. А ще Марина є акторкою театральної студії Beat. Грає головні полі у виставах «Шлюбна спокуса» та «Спробуй ще».
«Ми не просто розважальне шоу. Ми даємо корисну інформацію, яка допомагає і захоплює українців жити, працювати і перемагати себе обставини і ворога кожного дня. Ми більше за ранкове шоу, ми прагнемо дати українцям натхнення і спрагу жити. Тому ми Перше шоу. Тому ми з Сашком - перші», - додає Марина Клим.
#ПершеШоу дивіться щобудня о 7:00 на телеканалі Суспільне Культура!