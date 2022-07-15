#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки

Україномовний YouTube після 24 лютого почав максимально швидко розвиватися, адже на контент українською мовою стрімко почав зростати попит.

Українські діджеї, які зазвичай опікувалися переважно танцювальним контентом, не залишились осторонь нового тренду, зробивши власний YouTube-проєкт #ЛЮТИЙДВІЖ.

Щопонеділка о 19.00 DJ Lutique, Jalsomino, ML-Key та Саня Димов збираються, щоб втамувати спрагу спілкування, подискутувати на актуальні та гострі теми із гостями стріму, просто потеревенити за життя та поспівати пісень, наче вдома на кухні.

#ЛЮТИЙДВІЖ – це стрім, який об’єднує електронну тусовку та показує, яких зусиль діджеї, артисти та працівники медіа докладають заради нашої перемоги.

Питання, які учасники стріму піднімають, відповіді, на які намагаються знайти, є актуальними чи не для кожного українця сьогодні: чи засуджувати тих, хто ще не перейшов на українську, чи можна вже робити вечірки, чи слід відмовитися від написання реміксів для російських артистів. Ці та інші питання знаходять відгук у глядачів.

Героями перших випусків вже стали:

PROBASS – соавтор одного із найголовніших треків війни «Доброго вечора, ми з України» – про волонтерство, рятування музикою;

Антон Цеслік – генеральний продюсер KISS FM – про радіо під час війни;

Денис Христов – телеведучий та МС, який вивозить людей і доставляє гуманітарну допомогу у «гарячі точки»;

Міла Єремеева – теле- та радіоведуча – про волонтерство та дебют на Onlyfans;

Віталій Козловський та Наташа Ростова – які, на здивування аудиторії, пішли у ТРО з перших днів війни;

Сергій Мірошніченко aka МС Міраж – який став польовим журналістом війни;

Ілля Ярема – радіо- та телеведучий прямо з передової.

Та багато інших представників шоу-бізнесу, які вже стали або волонтерами, або проявили себе з іншої сторони своєї діяльності.

#ЛЮТИЙДВІЖ – кожного понеділка о 19.00 на YouTube.

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