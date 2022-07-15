#ЛЮТИЙДВІЖ – ютуб-проєкт для діджеїв, музикантів, поціновувачів клубної музики і не тільки
Україномовний YouTube після 24 лютого почав максимально швидко розвиватися, адже на контент українською мовою стрімко почав зростати попит.
Щопонеділка о 19.00 DJ Lutique, Jalsomino, ML-Key та Саня Димов збираються, щоб втамувати спрагу спілкування, подискутувати на актуальні та гострі теми із гостями стріму, просто потеревенити за життя та поспівати пісень, наче вдома на кухні.
#ЛЮТИЙДВІЖ – це стрім, який об’єднує електронну тусовку та показує, яких зусиль діджеї, артисти та працівники медіа докладають заради нашої перемоги.
Питання, які учасники стріму піднімають, відповіді, на які намагаються знайти, є актуальними чи не для кожного українця сьогодні: чи засуджувати тих, хто ще не перейшов на українську, чи можна вже робити вечірки, чи слід відмовитися від написання реміксів для російських артистів. Ці та інші питання знаходять відгук у глядачів.
Героями перших випусків вже стали:
- PROBASS – соавтор одного із найголовніших треків війни «Доброго вечора, ми з України» – про волонтерство, рятування музикою;
- Антон Цеслік – генеральний продюсер KISS FM – про радіо під час війни;
- Денис Христов – телеведучий та МС, який вивозить людей і доставляє гуманітарну допомогу у «гарячі точки»;
- Міла Єремеева – теле- та радіоведуча – про волонтерство та дебют на Onlyfans;
- Віталій Козловський та Наташа Ростова – які, на здивування аудиторії, пішли у ТРО з перших днів війни;
- Сергій Мірошніченко aka МС Міраж – який став польовим журналістом війни;
- Ілля Ярема – радіо- та телеведучий прямо з передової.
Та багато інших представників шоу-бізнесу, які вже стали або волонтерами, або проявили себе з іншої сторони своєї діяльності.
#ЛЮТИЙДВІЖ – кожного понеділка о 19.00 на YouTube.
Підпишіться
- DJ Lutique https://www.instagram.com/djlutique/
- Jalsomino https://www.instagram.com/jalsomino/
- ML-Key https://www.instagram.com/keysfm/
- Саня Димов https://www.instagram.com/sanyadymov/