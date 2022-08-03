Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli

3 августа 2022 21:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli
Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli
Пресслужба

Charity Music Dinners – це серія музичних вечорів, коли гості зустрінуть літній захід сонця, проведуть смачно вечір під музику від українських діджеїв і можуть долучитися до підтримки ЗСУ та потребуючих.

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Український діджей та радіоведучий Саня Димов став ідеологом Charity Music Dinners у Bar Kimberli. Ретельно підібрані треки, неперевершена кухня, фірмові коктейлі – запорука нашої Перемоги.

Збираємо гроші на волонтерське угруповання культурної діячки Катерини Терехової «Help in Mukachevo». Умови підтримки для гостей – донат за спеціальним qr-кодом.

Кожного тижня у Charity Music Dinners будуть запрошені гості, одні з найкращих діджеїв України. Саме вони доєднаються до Сані, щоб зібрати необхідні кошти на підтримку нашої армії, благодійних фондів та волонтерів.

У цю п’ятницю, на дебютному Charity Music Dinners у Bar Kimberli за пультом сам ініціатор – Саня Димов. Початок о 18:00.

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А у суботу Саня розпочинає о 16:00, а вже о 18:30 спеціальною гостею буде чарівна Tommy Lee.

Tommy Lee – одна з найяскравіших столичних діджеїв, яка до 24 лютого запам’яталася своїми вишуканими музичними сетами далеко за межами України. Але навіть під час бойових дій у Києві Tommy не залишила домівку і допомагає волонтерам, веде боротьбу на інформаційному фронті і всіляко підтримує нашу армію.

Час повернутися за пульт і приєднатися до Charity Music Dinners.

За підтримки Радіо Українських Доріг.

  • ДОНАТ на утримання притулку для вимушених переселенців – В ОДИН КЛІК.
  • Більше про волонтерське угруповання «Help in Mukachevo» – в Instagram. 
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