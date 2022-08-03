Саня Димов та діджеї збирають гроші на Charity Music Dinners у Bar Kimberli
Charity Music Dinners – це серія музичних вечорів, коли гості зустрінуть літній захід сонця, проведуть смачно вечір під музику від українських діджеїв і можуть долучитися до підтримки ЗСУ та потребуючих.
Збираємо гроші на волонтерське угруповання культурної діячки Катерини Терехової «Help in Mukachevo». Умови підтримки для гостей – донат за спеціальним qr-кодом.
Кожного тижня у Charity Music Dinners будуть запрошені гості, одні з найкращих діджеїв України. Саме вони доєднаються до Сані, щоб зібрати необхідні кошти на підтримку нашої армії, благодійних фондів та волонтерів.
У цю п’ятницю, на дебютному Charity Music Dinners у Bar Kimberli за пультом сам ініціатор – Саня Димов. Початок о 18:00.
Tommy Lee – одна з найяскравіших столичних діджеїв, яка до 24 лютого запам’яталася своїми вишуканими музичними сетами далеко за межами України. Але навіть під час бойових дій у Києві Tommy не залишила домівку і допомагає волонтерам, веде боротьбу на інформаційному фронті і всіляко підтримує нашу армію.
Час повернутися за пульт і приєднатися до Charity Music Dinners.
За підтримки Радіо Українських Доріг.
- ДОНАТ на утримання притулку для вимушених переселенців – В ОДИН КЛІК.
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