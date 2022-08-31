Юна співачка своїм співом зібрала понад 14 тисяч гривень для ЗСУ і передала фонду Сергія Притули

31 августа 2022 22:55 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Юна співачка своїм співом зібрала понад 14 тисяч гривень для ЗСУ і передала фонду Сергія Притули
Юна співачка Софія Нерсесян
Пресслужба

Сергій Притула отримав нову помічницю зі збору коштів для ЗСУ. Софія Нерсесян дає відкриті благодійні концерти у Києві.

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Вся країна продовжує боротьбу з російським окупантом. Осторонь не лишаються ані дорослі, ані малі діти. У мережі багато пишуть про небайдужих малечу та підлітків, що збирають на потреби армії гроші своїм талантом чи навичками. Валерія Єжова допомагає ЗСУ, обігруючи перехожих у шашки, а шестикласник Тимофій Лихоман з Луцька ініціював продаж лимонаду для підтримки українських військових, який робить просто у себе вдома. Співами у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка вирішила допомогти українській армії і юна співачка Софія Нерсесян.

Юна співачка Софія Нерсесян / Пресслужба

Дівчинка у свої 6 років пережила і російське бомбардування у деколькох кілометрах від домівки, і тимчасове перебування за кордоном як біженка, і щастя від повернення до рідного Києва. Маленька співачка з лютого 2022 року активно співає українські пісні. Мама підтримала дитину та почала завантажувати до ТікТок та Instagram ролики зі співами Софії. Тисячі переглядів, вподобайок та схвальні коментарі змотивували дитину заспівати власну пісню та розпочати підготовку до серії благодійних концертів.

Я хочу, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Тому я збираю гроші на великий космічний корабель, аби відправити росіян на іншу планету, – з серйозним обличчям говорить 6-річна Софія Нерсесян.

Пресслужба

Мама дівчинки Анна намагається максимально підтримувати дитину та «довго підігравала», особисто кладучи невеличкі гроші до скарбнички доньки, коли та робила певні успіхи у творчості, які дівчинка залюбки передавала на ЗСУ. Проте днями юна співачка заявила, що бажає допомогти фонду Сергія Притули.

Десь тиждень тому Софійка мені сказала, що хоче в гості до дяді Притули, аби передати йому свої заощадження. Звичайно, я розуміла, що сума у скарбничці мінімальна, а тому запропонувала їй зробити концерт та зібрати більше грошей для її «космічної» мрії, – говорить Анна Нерсесян, мама дитини. – Все відбулось дуже швидко. Наші знайомі організували нам колонки, мікрофон, маленький подіум. Ми розмістили запрошення у Інстаграм та чекали дату концерту.

Софія з Сергієм Притулою / Пресслужба

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На концерті Софія виконала вже популярні пісні, серед яких «Стефанія» гурту Kalush Orchestra, «Шум» Go_A, «Ой у лузі червона калина», а також свою авторську композицію – «Одна Єдина». Глядачі виступу допомогли маленькій артистці зібрати понад 14 тисяч гривень та задарували Софію квітами. Софія розчулилась від букета квітів, який їй подарував військовий ЗСУ. Перебуваючи у Києві декілька днів, він не залишився осторонь маленької співачки і підтримав її на першому великому дебютному виступі,  а зараз вже повернувся та «нуль». Говорить, що бійці на передовій слухають композицію «Одна Єдина» і як ніхто розуміють – ми маємо перемогти заради щасливого майбутнього наших дітей.

Після виступу Софія завітала до волонтера Сергія Притули. Дівчинка передала зароблені гроші та розповіла про свою мрію відправити усіх росіян на іншу планету.

Софія завітала до Сергія Притули / Пресслужба

Я теж у вашому віці мріяв бути космонавтом, але ваша мрія правильніша за мою у дитинстві, – пожартував Сергій Притула.

Після спілкування з ним дівчинка пообіцяла продовжувати робити виступи та далі співати для збору коштів на підтримку України.

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волонтер новини Сергій Притула благодійний фонд Софія Нерсесян

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