Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвіт

Мета Charity Acoustics – підтримати волонтерське угруповування "HELP IN MUKACHEVO" від культурної діячки Катерини Терехової. Вона з 8 березня 2022 року заснувала волонтерське угруповання, яке співпрацює з фондами БОН, Razom for Ukraine, ІТ Війська. Катя та її штаб побудували притулок на Закарпатті для сімей-переселенців, опікуються 3 притулками з сиротами, допомагають 2 військовим частинам. З березня 2022 року волонтерське угруповання "Help in Mukachevo" допомогло понад 5 тис. українцям, які постраждали від російської агресії.

