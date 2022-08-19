Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвіт

Ексклюзив 19 августа 2022 23:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвіт

18 серпня у столичному BarKimberli пройшла подія Charity Acoustics з KISHE.

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Організатором став радіоведучий та діджей Саня Димов. Цього вечора гості змогли почути найкращі хіти за 8 років в акустичному звучанні. Також KISHE презентував дует зі своєю донькою.

Мета Charity Acoustics – підтримати волонтерське угруповування "HELP IN MUKACHEVO" від культурної діячки Катерини Терехової. Вона з 8 березня 2022 року заснувала волонтерське угруповання, яке співпрацює з фондами БОН, Razom for Ukraine, ІТ Війська. Катя та її штаб побудували притулок на Закарпатті для сімей-переселенців, опікуються 3 притулками з сиротами, допомагають 2 військовим частинам. З березня 2022 року волонтерське угруповання "Help in Mukachevo" допомогло понад 5 тис. українцям, які постраждали від російської агресії.

Під час акустичного вечора з KISHE було зібрано 5600 гривень, які пішли на утримання притулку, та ці кошти зможуть перекрити 50% тижневих потреб для сімей-переселенців.

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Ведучою вечора стала Маша Виноградова, яка нещодавно повернулася з Великобританії та поділилася своїми емоціями з гостями. А на початку гостей зустрічав своїм сетом DJ Egoist.

Гостями Charity Acoustics стали Монро, В’ячеслав Соломка, Аліна Доротюк, Ігор Зінін, Артем Травкін, Severina, Олександр Барлебента, TomSoda, Аля Biokukly, DJ Lutique та багато інших.

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Подія була організована виключно на благодійних умовах. Звукове обладнання було надано інноваційною компанією PROINSTALUKRAINE, Радіо Українських Доріг підтримало інформаційно, а welcomedrink був організований за підтримки ТД "Вина Світу".

Фото: Роман Сандулов.

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