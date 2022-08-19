Як пройшов благодійний акустичний концерт KISHE у BarKimberli – фотозвіт
18 серпня у столичному BarKimberli пройшла подія Charity Acoustics з KISHE.
Мета Charity Acoustics – підтримати волонтерське угруповування "HELP IN MUKACHEVO" від культурної діячки Катерини Терехової. Вона з 8 березня 2022 року заснувала волонтерське угруповання, яке співпрацює з фондами БОН, Razom for Ukraine, ІТ Війська. Катя та її штаб побудували притулок на Закарпатті для сімей-переселенців, опікуються 3 притулками з сиротами, допомагають 2 військовим частинам. З березня 2022 року волонтерське угруповання "Help in Mukachevo" допомогло понад 5 тис. українцям, які постраждали від російської агресії.
Під час акустичного вечора з KISHE було зібрано 5600 гривень, які пішли на утримання притулку, та ці кошти зможуть перекрити 50% тижневих потреб для сімей-переселенців.
Гостями Charity Acoustics стали Монро, В’ячеслав Соломка, Аліна Доротюк, Ігор Зінін, Артем Травкін, Severina, Олександр Барлебента, TomSoda, Аля Biokukly, DJ Lutique та багато інших.
Фото: Роман Сандулов.