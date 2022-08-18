SANNA випустила ліричну пісню «Там, де мій дім»

Молода співачка SANNA присвятила пісню українцям, які через війну покинули свій дім.

Українська виконавиця SANNA презентує нову музичну роботу під назвою «Там, де мій дім», присвячену усім українцям, які були вимушені покинути власну домівку через повномасштабне вторгнення росії на територію України.

Пісня написана у співавторстві з популярним саундпродюсером Morphom, відомим по співпраці з такими виконавцями, як Jerry Heil, LAUD, Jamala та інші. «Там де мій дім» – це історії її власного життя. Проте після 24 лютого ця пісня змінила сенс навіть у її серці.

Там, де мій дім» – історія мого життя, адже я довго жила за кордоном, і у Штатах мені пасувало жити, подобалось, все було прекрасно, але завжди мене тягнуло додому в Україну. І коли я повернулася сюди – то відчула себе наповненою, дуже багато енергії, бажання творити. І я дуже хотіла поділитись цією історією з усіма. Цю пісню ми написали ще до повномасштабного вторгнення, і коли почались сильні бойові дії – процес зупинився, у мене був сильний стрес, і я зрозуміла, наскільки в один момент пісня змінила свій сенс. Коли мільйони українців вимушено мали покинути свої домівки, аби зберегти власне життя, а зараз живуть спогадами про нього», – розповіла SANNA.

Співачка родом з Рівненщини, проте багато років прожила у США. Три роки потому родина прийняла рішення повернутись до України, наразі виконавиця проживає в Івано-Франківську.

Зйомки кліпу на «Там, де мій дім» відбувались декількома етапами у Карпатах, на Івано-Франківщині, а також у США. До кліпу увійшли кадри зі зруйнованими будинками як символ спротиву українського народу. На перших секундах відеороботи з’являться американський ретроавтомобіль Oldsmobile 1971 року випуску. Його для зйомок позичила американська сусідка, корінна американка-індіанка, яка дуже перейнялась подіями, які відбуваються в Україні.

Частина зйомок в Україні відбулась без пригод, проте, повертаючись до Києва, знімальна група на добу застрягла в потязі через обстріли окупантами Львівщини. На щастя, усі залишились здоровими.

З початком повномасштабного вторгнення SANNA відвезла своїх дітей у США, до дідуся та бабусь, а сама приїздила додому в Україну допомагати своєму чоловікові-волонтеру. Під час перебування у США співачка не залишалась осторонь, а брала активну участь у благодійних заходах, присвячених Україні. Із останніх її активностей – участь в UKETOBERFEST, який відбувся у Чикаго. У благодійному концерті SANNA взяла участь разом з українськими гуртами ТРІОДА та SKAI.