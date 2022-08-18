SANNA випустила ліричну пісню «Там, де мій дім»
Молода співачка SANNA присвятила пісню українцям, які через війну покинули свій дім.
Пісня написана у співавторстві з популярним саундпродюсером Morphom, відомим по співпраці з такими виконавцями, як Jerry Heil, LAUD, Jamala та інші. «Там де мій дім» – це історії її власного життя. Проте після 24 лютого ця пісня змінила сенс навіть у її серці.
Там, де мій дім» – історія мого життя, адже я довго жила за кордоном, і у Штатах мені пасувало жити, подобалось, все було прекрасно, але завжди мене тягнуло додому в Україну. І коли я повернулася сюди – то відчула себе наповненою, дуже багато енергії, бажання творити. І я дуже хотіла поділитись цією історією з усіма. Цю пісню ми написали ще до повномасштабного вторгнення, і коли почались сильні бойові дії – процес зупинився, у мене був сильний стрес, і я зрозуміла, наскільки в один момент пісня змінила свій сенс. Коли мільйони українців вимушено мали покинути свої домівки, аби зберегти власне життя, а зараз живуть спогадами про нього», – розповіла SANNA.
Співачка родом з Рівненщини, проте багато років прожила у США. Три роки потому родина прийняла рішення повернутись до України, наразі виконавиця проживає в Івано-Франківську.
Частина зйомок в Україні відбулась без пригод, проте, повертаючись до Києва, знімальна група на добу застрягла в потязі через обстріли окупантами Львівщини. На щастя, усі залишились здоровими.