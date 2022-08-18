BATURA презентувала пісню «Мій Бій»

Українці – свободолюбива та вільна нація. А після 24 лютого ми стали найсміливішою нацією світу. Пісня співачки BATURA «Мій Бій» – про боротьбу за добро, за майбутнє, за життя!

Трек співачки BATURA «Мій Бій» був написаний в перші дні повномасштабного вторгнення. Текст та мелодія пісні прийшли співачці одного ранку, коли війська рашистів наступали на Київ.

Я так свято вірю в перемогу України, що вся пісня сповнена впевненості та рішучості. Як ми захочемо – так і буде. Бог з нами. Тоді хто може бути проти нас?»

Моя родина походить із Західної України, два прадідусі були репресовані, а їх діти, мої дідусі, виросли безбатченками. Пам’ять про масові репресії українців російськими совєтами – це біль мого роду, що все життя був зі мною. Моя родина завжди знала, що таке боротьба за свободу, тому з самого дитинства я розуміла, якими важкими втратами та горем ми вибороли незалежність України. «Мій Бій» – це життєстверждуюча пісня, ода боротьбі за свободу, яка в генах кожного Українця», – розповіла співачка.

BATURA вирішила боротися не лише на культурному фронті, а і на військовому – тому створила благодійний фонд допомоги армії «Новий Світ Україна».

Військове спорядження, оптика, дрони, автомобілі, медикаменти – головні напрямки нашої роботи по забезпеченню війська. Зібрати 1 мільйон гривень на 10 дронів DJI – головне завдання фонду сьогодні. Ми хочемо зберегти життя наших військових, закуповуючи все необхідне для їх ефективної протидії ворогу. Адже поки вони живі – ми в безпеці», – говорить BATURA.

Всі гроші від монетизації своєї музики співачка також направить у фонд.

Відео на трек «Мій Бій» зняли у серці Києва, на Майдані Незалежності, який є символом боротьби українського народу за свободу.

Також задіяні Софіївська та Михайлівська площі, які є для співачки неймовірними місцями сили.

До монтажу увійшли кадри сильної та незламної авіації України: cталеві пташки та воїни світла, що ними керують. Українська армія сильна як ніколи і вона обов’язково поверне життя в кожен куточок нашої Батьківщини.