Певица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»

Певица BATURA выпустила клип на песню «Новий Світ»

Автору-исполнительнице BATURA пришлось пройти через ад, чтобы воплотить свою мечту в реальность.

8 августа состоялась премьера клипа на авторскую песню «Новий Світ» в YоuTube и на музыкальных каналах Украины.

Мало кто знает, что сьемки клипа проходили спустя месяц после похорон любимого отца певицы.

У артистки не было денег на съемки музыкального видео и запуск трека, но отец даже после смерти позаботился о своей дочери. Он оставил небольшую сумму денег, которой все же хватило на сьемочный процес. Режиссером клипа выступил Кадим Тарасов. Не смотря на трагизм ситуации, видео получилось ярким, жизнеутверждающим и позитивным.

Смотрите дебютный клип BATURA "Новий Світ" на YоuTube.