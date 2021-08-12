Певица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»

12 августа 2021 09:05 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Певица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»
Певица BATURA
пресс-служба

Певица BATURA выпустила клип на песню «Новий Світ»

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Автору-исполнительнице BATURA пришлось пройти через ад, чтобы воплотить свою мечту в реальность.

8 августа состоялась премьера клипа на авторскую песню «Новий Світ» в YоuTube и на музыкальных каналах Украины.

Мало кто знает, что сьемки клипа проходили спустя месяц после похорон любимого отца певицы. 

У артистки не было денег на съемки музыкального видео и запуск трека, но отец даже после смерти позаботился о своей дочери. Он оставил небольшую сумму денег, которой все же хватило на сьемочный процес. Режиссером клипа выступил Кадим Тарасов. Не смотря на трагизм ситуации, видео получилось ярким, жизнеутверждающим и позитивным. 

Смотрите дебютный клип BATURA "Новий Світ" на YоuTube.

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