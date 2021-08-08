Актриса сериала "Люся Интерн" Римма Зюбина призналась, почему из-за сына хотела уйти из дома
Актриса Римма Зюбина сыграла главную роль в 40-серийном ситкоме «Люся Интерн», который выйдет 30 августа на канале «Украина». В программе «Зірковий шлях» она рассказала, из-за кого была готова покинуть дом.
Героиня ситкома – открытый человек, чем очень похожа на Римму Зюбину. К тому же в жизни актрисы тоже так вышло, что она была готова совершить неожиданный поступок.
Були такі моменти, що я просто хотіла піти з дому. Не від чоловіка, а від дитини. Тому що ми прокидаємося, все добре, а через 5 хвилин у нас вже вибух, – розповіла Римма Зюбіна. – Але зараз у мене з сином дуже класні стосунки. Даня – мій найкращий друг. Найкращий.
Даня пішов працювати, і потім я сказала йому: «Сину, якщо тобі прийде повістка на фронт, ти підеш. Я відмазувати не буду, – розказала Римма Зюбіна.
Даниил поработал, а потом сказал, что решил заняться режиссурой.
По словам актрисы, в профессии для нее есть несколько людей, чье мнение ей важно. Среди них ее сын Даниил Моисеев.
Смотрите премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн» 30 августа на канале «Украина».
Напомним,