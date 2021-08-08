Актриса сериала "Люся Интерн" Римма Зюбина призналась, почему из-за сына хотела уйти из дома

Актриса Римма Зюбина сыграла главную роль в 40-серийном ситкоме «Люся Интерн», который выйдет 30 августа на канале «Украина». В программе «Зірковий шлях» она рассказала, из-за кого была готова покинуть дом.

Известная актриса Римма Зюбина, которую любят миллионы украинцев, порадует зрителей своей новой и яркой ролью в сериале «Люся Интерн» . Муж ее героини Люси Жук ушел к молодой любовнице. Но Люся не впала в депрессию, не раскисла, а решила осуществить свою мечту и вернуться в медицину. Оказавшись среди молодых интернов в терапевтическом отделении, она даже не представляла, в какие забавные и непростые ситуации попадет.

Героиня ситкома – открытый человек, чем очень похожа на Римму Зюбину. К тому же в жизни актрисы тоже так вышло, что она была готова совершить неожиданный поступок.

Були такі моменти, що я просто хотіла піти з дому. Не від чоловіка, а від дитини. Тому що ми прокидаємося, все добре, а через 5 хвилин у нас вже вибух, – розповіла Римма Зюбіна. – Але зараз у мене з сином дуже класні стосунки. Даня – мій найкращий друг. Найкращий.

Римма Зюбина с сыном / пресс-служба

По словам актрисы, это была настоящая школа материнства. Сегодня Римма Зюбина хорошо понимает сына и гордится им. Она даже спокойно приняла его решение оставить учебу в Могилянке.

Даня пішов працювати, і потім я сказала йому: «Сину, якщо тобі прийде повістка на фронт, ти підеш. Я відмазувати не буду, – розказала Римма Зюбіна.

Даниил поработал, а потом сказал, что решил заняться режиссурой.

По словам актрисы, в профессии для нее есть несколько людей, чье мнение ей важно. Среди них ее сын Даниил Моисеев.

Смотрите премьеру 40-серийного ситкома «Люся Интерн» 30 августа на канале «Украина».

Напомним,