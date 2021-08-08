Как быстро и эффективно восстановить дворники автомобиля: ТОП-3 совета от Джедаев
В ежедневной суете водители забывают проверить состояние стеклоочистителей и не сразу замечают, что они «устали». Как результат – плохая видимость и аварии.
1. Первой, хоть и неочевидной причиной плохой работы дворников может стать обычная грязь с наших дорог, которая налипает во время езды. Обычное тщательное мытье стекла может существенно улучшить ситуацию. Также, не забываем помыть и рабочую деталь дворников – резиновые щеточки.
3. Иногда к плохой работе дворников приводит недостаточно сильное прижатие щеточек к стеклу. За это отвечает специальная пружина, которая находится между резиновой щеточкой и креплением дворников к капоту. В таком случае нужно просто отрезать один ее «виток» и зацепить пружину за следующий. После этого контакт щеточек со стеклом станет значительно сильнее.
Напомним,