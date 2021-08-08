Как быстро и эффективно восстановить дворники автомобиля: ТОП-3 совета от Джедаев

Эксклюзив 8 августа 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как быстро и эффективно восстановить дворники автомобиля: ТОП-3 совета от Джедаев
Как быстро и эффективно восстановить дворники автомобиля: ТОП-3 совета от Джедаев
pixabay.com

В ежедневной суете водители забывают проверить состояние стеклоочистителей и не сразу замечают, что они «устали». Как результат – плохая видимость и аварии.

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Как быстро и эффективно восстановить дворники, рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

1. Первой, хоть и неочевидной причиной плохой работы дворников может стать обычная грязь с наших дорог, которая налипает во время езды. Обычное тщательное мытье стекла может существенно улучшить ситуацию. Также, не забываем помыть и рабочую деталь дворников – резиновые щеточки.

Как быстро и эффективно восстановить дворники автомобиля: ТОП-3 совета от Джедаев / пресс-служба канала 2+2

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2. Опытные водители утверждают, что после протирания спиртом резиновых щеточек они «дубеют», поэтому их необходимо вымачивать в бензине. На самом деле для смягчения отлично подойдет обычный глицерин, который можно купить в любой аптеке. Достаточно протереть салфеткой с глицерином рабочую часть дворников.

3. Иногда к плохой работе дворников приводит недостаточно сильное прижатие щеточек к стеклу. За это отвечает специальная пружина, которая находится между резиновой щеточкой и креплением дворников к капоту. В таком случае нужно просто отрезать один ее «виток» и зацепить пружину за следующий. После этого контакт щеточек со стеклом станет значительно сильнее.

Напомним,

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