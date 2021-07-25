Как купить поддержанное авто: 7 правил от "Джедаев", как распознать автомобиль-утопленник

Эксклюзив 25 июля 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как купить поддержанное авто: 7 правил от
Как купить поддержанное авто: 7 правил от "Джедаев", как распознать автомобиль-утопленник
пресс-служба канала 2+2

По прогнозам синоптиков, этим летом украинцев ждет еще не один дождливый день. И когда ливни закончатся, авторынки, похоже, пополнятся новыми машинами.

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Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 собрали сразу 7 правил, как распознать «автомобиль-утопленник».

1. Начинаем осмотр с салона автомобиля. Железный каркас сидения – место, где практически никогда не бывает ржавчины, если в салоне не было воды!

2. На дверной карте часто остаются разводы. Скорее всего их попробуют убрать с помощью химчистки. Но рассмотреть их можно.

Как купить поддержанное авто: 7 правил от "Джедаев", как распознать автомобиль-утопленник / pixabay.com

3. Если заметили на дверях свежее масло, поинтересуйтесь у владельца машины, зачем это было сделано.

4. Не забудьте проверить карты и торпеды на наличие свежих царапин, недокрученных или самостоятельно установленных саморезов.

Как купить поддержанное авто: 7 правил от "Джедаев", как распознать автомобиль-утопленник / pixabay.com

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5. Проверьте состояние ковров и шумоизоляции. Эти места очень долго сохнут, поэтому остается неприятный запах сырости и плесени. И помните, что салон могут предварительно обработать специальным дезодорантом!

6. Обратите внимание на провода и предохранители. В самой машине пощелкайте каждый переключатель – если хоть одна лампочка не работает, требуйте у владельца устранить эти дефекты.

7. Запотевшие фары – еще один признак того, что машина пострадала во время ливня.

Напомним,

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