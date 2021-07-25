Как купить поддержанное авто: 7 правил от "Джедаев", как распознать автомобиль-утопленник
По прогнозам синоптиков, этим летом украинцев ждет еще не один дождливый день. И когда ливни закончатся, авторынки, похоже, пополнятся новыми машинами.
1. Начинаем осмотр с салона автомобиля. Железный каркас сидения – место, где практически никогда не бывает ржавчины, если в салоне не было воды!
2. На дверной карте часто остаются разводы. Скорее всего их попробуют убрать с помощью химчистки. Но рассмотреть их можно.
3. Если заметили на дверях свежее масло, поинтересуйтесь у владельца машины, зачем это было сделано.
4. Не забудьте проверить карты и торпеды на наличие свежих царапин, недокрученных или самостоятельно установленных саморезов.
6. Обратите внимание на провода и предохранители. В самой машине пощелкайте каждый переключатель – если хоть одна лампочка не работает, требуйте у владельца устранить эти дефекты.
7. Запотевшие фары – еще один признак того, что машина пострадала во время ливня.
Напомним,