ТОП-5 причин, почему ваша машина может оказаться на штрафплощадке

Эксклюзив 31 мая 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 причин, почему ваша машина может оказаться на штрафплощадке
ТОП-5 причин, почему ваша машина может оказаться на штрафплощадке
пресс-служба

Эвакуаторы буквально заполонили улицы Киева. Как хищники, они охотятся за теми, кто нарушает правила парковки.

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Журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2 назвали основные причины, почему ваше авто может оказаться на штрафплощадке. Владимир Карабан напомнил, где и как не стоит оставлять свое авто.

1. Остановка на полосе общественного транспорта – одно из самых популярных нарушений, связанных с парковкой в столице. Бизнес-центры на своих паркингах не могут разместить всех посетителей, поэтому клиенты паркуются рядом со зданием, рискуя получить штраф.

2. Следующая причина эвакуации авто – нарушение правил остановки или стоянки, которое препятствует безопасному движению. Нельзя стоять вторым рядом, под запрещающим знаком, на железнодорожных путях, мостах или в туннелях! Также можно парковаться не ближе 30 метров от остановок общественного транспорта.

3. Парковка под знаком – распространенное нарушение в центре города.

4. За парковку на месте для электрокаров тоже официально могут эвакуировать ваше авто. Однако в законе понятие экотранспорта имеет спорное определение: авто с одним или несколькими электродвигателями. По сути, любая машина с дворниками имеет под них отдельный электродвигатель, поэтому обжаловать такую эвакуацию в суде будет легко.

5. Парковка на местах для людей с ограниченными возможностями тоже может лишить вас автомобиля.

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