Козырное место: телеканал 2+2 снимает новый криминальный детектив

Эксклюзив 31 мая 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Козырное место: телеканал 2+2 снимает новый криминальный детектив
Козырное место: телеканал 2+2 снимает новый криминальный детектив
пресс-служба

Телеканал 2+2 снимает остросюжетный детективный сериал «Козырное место», премьера которого запланирована на осень этого года. В главных ролях: Артем Позняк, Марк Дробот, Алексей Нежурко, Яна Ключник и другие.

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Пьяные драки, бытовые преступления, кражи и хулиганство – это будни капитана полиции Сергея Коваля, который служит в спальном и одном из «самых сложных» районов города. Преступная жизнь улиц вынуждает Коваля быть резким и бескомпромиссным в работе и руководствоваться правилом «сначала действуй, потом думай».

Однажды оперативник спасает дочь влиятельного чиновника и получает для многих желанную возможность – работу на «козырном месте», в престижном центральном отделении. Там происходят резонансные преступления, коллеги ездят на дорогих машинах, а фигуранты дел – самые большие игроки криминального мира.

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Простой и прямолинейный Коваль отказывается работать по новым правилам и становится «белой вороной» среди коллег. Но со временем всем становится понятно, что только Коваль, со своими жесткими методами и принципами, может поймать таинственного киллера, который держит город в страхе.

Это проект, у которого есть все составляющие успеха: детективное расследование, сильный и неоднозначный герой, история о напарниках, которые проходят сложный путь от взаимной ненависти к настоящей дружбе, и наконец, личная драма героев. А еще мы увидим изнанку роскошной жизни элитного района столицы, которая способна шокировать даже подготовленного зрителя, – комментирует креативный продюсер сериала Лариса Марцева. – Сильная сторона сериала в том, что в нем практически нет вымысла. Все происходящее – это «зарисовки с натуры». Мы взялись за этот проект, потому что сюжетные коллизии более чем актуальны для нашего зрителя.

Сериал «Козырное место» – украинская адаптация детективной франшизы «Невский». Съемки проекта проходят в Киеве и области. В первом сезоне планируется 30 серий.

Производством сериала «Козырное место» по заказу телеканала 2+2 занимается 1+1 Продакшен. Режиссер сериала: Тарас Ткаченко.

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