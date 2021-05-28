Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Сегодня в эфир телеканала СТБ вышел спецвыпуск пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

В студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли многие участницы из 11 сезона самого романтического проекта страны «Холостяк» . Девушки с удовольствием делились подробностями из своей личной жизни, а также приоткрывали некоторые секреты своих романтических отношений.

Однако телезрители больше всего ждали появления в студии победительницы 11 сезона Анны Богдан. В финале шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо. Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня.

Михаил Заливако и Анна Богдан / пресс-служба

Оказалось, что отношения Анны и Михаила продолжаются и сейчас. По окончании шоу, когда влюбленные прилетели в Киев, они сняли квартиру в столице и стали жить вместе уже спустя неделю.

Не появляться на публике им было очень сложно. Однако иногда Михаил и Аня нарушали эти правила. Например, поздно вечером могли выйти в парк прогуляться. Также пара слетала в Турцию.