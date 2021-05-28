Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

28 мая 2021 23:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан
пресс-служба

Сегодня в эфир телеканала СТБ вышел спецвыпуск пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

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В студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли многие участницы из 11 сезона самого романтического проекта страны «Холостяк». Девушки с удовольствием делились подробностями из своей личной жизни, а также приоткрывали некоторые секреты своих романтических отношений.

Однако телезрители больше всего ждали появления в студии победительницы 11 сезона Анны Богдан. В финале шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо. Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня.

Михаил Заливако и Анна Богдан / пресс-служба

Оказалось, что отношения Анны и Михаила продолжаются и сейчас. По окончании шоу, когда влюбленные прилетели в Киев, они сняли квартиру в столице и стали жить вместе уже спустя неделю.

Не появляться на публике им было очень сложно. Однако иногда Михаил и Аня нарушали эти правила. Например, поздно вечером могли выйти в парк прогуляться. Также пара слетала в Турцию.

 

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личная жизнь звезд СТБ Холостяк социальные сети отношения новости Холостяк-11 Михаил Заливако Анна Богдан

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