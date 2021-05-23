Холостяк-11: Михаил Заливако ответил на критику о выборе победительницы в финале проекта

На днях в эфир вышел финальный выпуск самого романтического проекта Холостяк 11 сезон.

Главный герой Михаил Заливако сделал свой решающий выбор, с кем из двух девушек – Юлей или Анной – готов пробовать строить отношения после шоу. Победительницей проекта Холостяк-11 стала Анна Богдан.

Такой выбор Холостяка вызвал бурную реакцию в Сети со стороны поклонников. Ведь большая часть аудитории были уверенны, что Михаил подарит кольцо в финале именно "Зайке".

Фолловеры посчитали странным действия Холостяка, когда он возвращает Юлю Бельченко третий второй раз в проект, и при том, что сразу в финал. И тут же, решающий выбор его не в ее пользу.

Михаил решил объяснить свой выбор и записал видеообращение к свои подписчикам:

Я могу сказать только одно: выбирала не голова, а мое сердце. Как вы думаете, стоит выбирать ту, которую советуют, или все-таки ту, которую полюбил?!

Миша! Спасибо тебе за то, что так ворвался в мою жизнь! Спасибо что сделал выбор, даже если кого-то он не устраивает! Спасибо тебе за тебя. В любви нет выигравших и проигравших. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя, – написала в соцсети Анна Богдан.

Напомним,